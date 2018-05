Un grupo de árbitros enseñan a escolares navarros el respeto en el deporte

Javier no sabía que los árbitros de fútbol trabajan toda la semana para llegar preparados a un partido. Tampoco que no son infalibles. Incluso pensaba que “estaban comprados”. Ahora ha cambiado de opinión. Valora la figura del colegiado como parte fundamental del engranaje deportivo y ha aprendido a respetarlo. Y como él, decenas de alumnos del Colegio Público Rotxapea. Ellos han sido los primeros en recibir la visita de cuatro árbitros navarros en una experiencia conjunta entre el Co

Etiquetas Íñigo González

Selección DN+