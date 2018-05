Jesús Pérez, abogado de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado, también presentó este lunes su recurso. A lo largo de 71 páginas, reclama al TSJN la absolución de su defendido porque, entre otros motivos, la declaración de la víctima fue contradictoria y no es suficiente para doblegar la presunción de inocencia, y también porque, a su juicio, se vulneró el principio de congruencia al ser condenados por un delito del que no fueron acusados. Si no estima estos argumentos, s

Selección DN+