'Poker Face', una gozada de procedimental

'Bullshit' es la palabra que más dice la protagonista de 'Poker Face', Charlie Cale. En castellano podría traducirse algo así como gilipolleces, chorradas o tonterías, si bien en la versión doblada de la ficción los responsables de adaptar la serie de SkyShowtime a nuestro idioma han decidido usar el más aséptico mentira, mientras que en los subtítulos se utiliza el más acertado 'y una mierda'. ¿La razón? 'Bullshit' es solo una palabra y la actriz de doblaje tendría serios problemas para encajar tres en el movimiento de labios que realiza Natasha Lyonne, la actriz que encarna a Charlie, y quizá chorradas o gilipolleces no acabaran de entenderse bien.

Porque Charlie suelta esta palabra a bocajarro cuando detecta que su interlocutor le está mintiendo, o sea, siempre. Tiene esta sorprendente habilidad y en torno a ella gira la ficción que ha creado Rian Johnson, artífice de la franquicia 'Puñales por la espalda' y responsable también de 'Star Wars: Los últimos jedi'. Mirándose en series como 'Colombo' o 'Se ha escrito un crimen', Johnson ha construido una serie procedimental protagonizada por una mujer despreocupada y desocupada, que malvive en su coche y bebe y fuma como si el fin del mundo estuviera a la vuelta de la esquina, un personaje que Lyonne, de voz ronca y rota, conoce bien al haber desempañado roles similares en 'Orange is the New Black' o 'Muñecas rusas', esta última creada por la propia actriz. Al ser procedimental, la ficción sigue capítulo a capítulo un mismo esquema, pero incluso este es moderadamente original y se retuerce con frecuencia. La acción da comienzo mostrando al espectador, con todo lujo de detalles, el crimen en torno al que gira el episodio -aquí ya sabemos desde el principio quién es el asesino-, para después saltar atrás en el tiempo e introducir a la propia Charlie en la acción, revelando su relación con la víctima, el verdugo y la galería de personajes que trufan la acción y poniendo el foco en sus pesquisas hasta dar con el culpable de los hechos en un 'whodoit' a la inversa, un 'howcatchem', algo así como un 'cómo los atrapamos'.

Unos hechos que en el primer episodio ocurren en su lugar de trabajo: un casino de poca monta de Las Vegas. Allí, los dueños del negocio asesinan a su mejor amiga Natalie, una camarera de piso interpretada por Dascha Polanco, también procedente de 'Orange is the New Black'. Esta primera entrega dedica buena parte de su metraje a explicar el origen de Charlie, que durante muchos años utilizó su prodigioso don para desplumar a todos los jugadores de póker del Estado, hasta que el antiguo dueño del casino advirtió al resto de empresarios y le dio un empleo en el establecimiento. La resolución del crimen de Natalie acaba con trágicas consecuencias y Charlie debe huir en su Plymouth Barracuda por todo EE UU encontrándose en cada parada con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver.

Precisamente parte del encanto de la ficción, cuidada hasta el más mínimo detalle -el sabor añejo de los créditos o la exquisita banda sonora centrada en el banjo a cargo de Nathan Johnson, primo del creador y artífice de buena parte de la música de sus trabajos, son buen ejemplo de ello-, está en los roles variopintos que van formando parte del paisanaje que Charlie se encuentra en su huida. No en vano, Johnson ya comentó en una entrevista que le interesaba "hacer de cada episodio una inmersión antropológica profundizando en un pequeño rincón de Estados Unidos que de otra forma no verías". Desde la víctima de violencia machista, hasta el exmarine que ahora hace bocadillos en un Subway, pasando por un experto en carnes a la brasa que se vuelve vegano o, atención, un perro facha.

DIÁLOGOS PUNZANTES

El otro eje de la ficción está en unos diálogos punzantes y muy divertidos -la conversación con la camionera Marge con frases como "las farmacéuticas no quieren que lo sepas" es sencillamente descacharrante-, que convierten este procedimental en una gozada, siempre bajo la amenaza permanente personificada en Cliff LeGrand (Benjamin Bratt), el único personaje recurrente de una serie que no escatima en estrellas invitadas para insuflar vida al resto de personajes. Si en el primer episodio Adrien Brody encarna al responsable del casino, después desfilarán por la pantalla actores como Ellen Barkin, Simon Helberg, Joseph Gordon-Levitt, Ron Perlman, Chloë Sevigny, Nick Nolte o Hong Chau. El éxito de la serie ha sido tal que Peacock ya ha renovado la ficción para realizar una segunda temporada.