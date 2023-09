Muere el actor Billy Miller, de 'El francotirador' y 'Suits', a los 43 años

El actor estadounidense Billy Miller, conocido por actuar en series como 'Suits', 'Hospital General' o 'All my children' y en películas como 'El francotirador', de Clint Eastwood, ha muerto a los 43 años de edad. Su fallecimiento ha trascendido este domingo pero ocurrió el pasado 15 de septiembre, justo dos días antes de que el intérprete pudiera cumplir los 44 años. Fue el representante del actor el que ha comunicado su muerte en Variety con un comunicado.

El también intérprete de otras famosas series como como 'The young and the restless', falleció en su casa de Austin, en el estado de Texas, aunque no han trascendido las causas por las que ha perdido la vida.

Un representante del actor, que ganó tres premios Emmy, ha comentado para el portal TMZ que Miller estaba lidiando con una grave depresión y un trastorno bipolar en el momento de su muerte, por lo que se ha especulado que ha podido tratarse de un suicidio.

En cambio, desde Page Six, se ha informado de que el fallecimiento podría deberse a las complicaciones por su parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurodegenerativa que padecía desde el año 2021, cuando le fue diagnosticada.