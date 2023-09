Zoë Robins: "'La rueda del tiempo' es lo que el mundo necesita ahora mismo"

Amazon los tres primeros episodios de la segunda temporada de la ficción basada en la saga literaria escrita por Robert Jordan. La primera entrega se convirtió en uno de los estrenos más vistos en la historia del servicio. La épica y la ambición de este serial, que compite con la fantasía medieval de producciones como 'Juego de tronos' o 'The Witcher', encandilaron a millones de espectadores que desean seguir esta historia protagonizada por actores de la talla de Rosamund Pike, Daniel Henney, Zoë Robins y Madeleine Madden. 'La rueda del tiempo' vuelve a girar. Casi dos años después de su estreno en Prime Video, acaban de llegar a la plataforma delos tres primeros episodios de la segunda temporada de la ficción basada en la saga literaria escrita pordel servicio. La épica y la ambición de este serial, que compite con la fantasía medieval de producciones como 'Juego de tronos' o 'The Witcher', encandilaron a millones de espectadores que desean seguir esta historia

Con un punto de partida sumamente original, la ficción tiene lugar en un mundo donde solo ciertas mujeres pueden usar la magia. En ese contexto, una de ellas deberá encontrar al dragón renacido que podría salvar o destruir el mundo. En un encuentro con el equipo artístico que se produjo antes de la huelga de guionistas y actores de EE UU, Rafe Judkins, showrunner de la serie, no quiso desvelar muchos detalles de la nueva trama, pero sí confirmó que esta segunda temporada seguirá explorando elementos que ya han estado presentes y que cobran importancia en el futuro, como los Seanchan, que aparecían por vez primera en la escena postcréditos del último capítulo de la entrega anterior: aguerridos guerreros de un imperio remoto y exótico que llegaban a las Tierras Occidentales para sembrar el caos y someter a todas las demás naciones. Cuenta Judkins que cuando leyó el segundo libro fue cuando se "obsesionó" con 'La rueda del tiempo'. "La llegada de los Seanchan me marcó porque no sabía qué iba a pasar después. Desde luego no es la forma habitual de contar una historia, al contrario, su aparición es única. Quiero que los Seanchan tengan la misma función en la serie. Deberían abofetear a la audiencia y decir: No sabéis lo que va a pasar y este mundo es mucho más grande de lo que pensáis. Espero que los Seanchan también hagan eso en la serie".

Quizá lo más llamativo del elenco en esta entrega es que Dónal Finn reemplazará a Barney Harris como Mat Cauthon. No será la única cara nueva, ya que Guy Roberts, Arnas Fedaravicius y Gregg Chillingirian formarán parte del reparto como Uno Nomesta, Masema e Ingtar Shinowa, respectivamente.

EL LADO MÁS SENSIBLE

Veterana es, en cambio, Zoë Robins. La actriz neozelandesa de 29 años encarnó a Nynaeve al'Meara en la primera temporada y repite ahora. A juicio de Robins, Nynaeve "no tolera a los tontos" y se resiste a cambiar su obstinada manera de ser. Sin embargo, en esta nueva temporada los espectadores verán "su lado más sensible". "Ha sido maravilloso jugar con ella porque vamos a ver su vulnerabilidad. Puede parecer muy asertiva y fuerte en sus convicciones, y lo es, pero también es como gelatina y se preocupa mucho por las personas que ama", comenta. No en vano, la actriz reconoce que en un primer momento "le tenía miedo" al personaje. "Me asustó y creo que eso es lo emocionante para un actor: estar completamente fuera de tu zona de confort". A la actriz se le hace un nudo en la garganta al hablar de lo experimentado a lo largo del rodaje: "Siento que todavía estamos en una especie de burbuja. Que el trabajo que hemos hecho es nuestro y ahora debemos dejar que nuestro bebé salga al mundo para que la gente pueda disfrutarlo. Siempre supimos que este día llegaría. Estamos muy emocionados. Ha sido un placer trabajar en este 'show' durante los últimos dos años. Creo que es lo que el mundo necesita ahora mismo". En su opinión, Nynaeve es el tipo de personaje que "aparece una vez en la vida". Por eso cuando tuvo la oportunidad, no la dejó escapar. "Primero fue su carácter, pero luego, obviamente, el atractivo de rodar en Praga y filmar este espectáculo épico imposible de rechazar". De hecho, cree que Amazon "debería convertir esta serie en un parque temático porque los escenarios son espectaculares. No hay nada en esta serie que no sea mágico, desde la producción hasta los guionistas. Para mí, vivir dentro de la serie es absolutamente surrealista".