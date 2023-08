Elena Furiase: "Ya no soy la niña que le pedía consejos a mamá"

Elena Furiase (Madrid, 35 años) forma parte del reparto de 'Mía es la venganza', la Da vida en la ficción a Lucía, una fisioterapeuta ciega de nacimiento que trabaja en el centro deportivo 'Los Olivos'. Es una mujer decidida y acostumbrada a valerse por sí misma en cualquier situación y que, en el ámbito sentimental, asegura que ella se enamora de la persona, sin importarle el género. La actriz(Madrid, 35 años) forma parte del reparto de 'Mía es la venganza', la serie diaria que protagoniza Lydia Bosch en Divinity (de lunes a viernes, 15:45 horas).

¿Cómo se preparó el personaje?

Cuando hice el 'casting' se sorprendieron y me preguntaron con quién me había preparado. Y realmente yo llevo toda mi vida con miedo e incertidumbre, pensando: '¿y si me quedara ciega de verdad?'. Hice el proceso de selección y no me dio tiempo a prepararme. Lo de no ver era algo que me había planteado desde pequeña. Después, comencé con Juan, un fisioterapeuta ciego de Móstoles, que es maravilloso. Y aluciné. La primera vez que le vi y le toqué, me puse a llorar. Él me decía que era una persona que no veía nada, oscuridad absoluta, pero me dio luz y me dijo cosas muy bonitas.

¿Su personaje Lucía Serrano es lo que parece o tiene algún secreto?

En principio no tiene secretos. Ella además es muy clara y es lo que parece, pero no te quepa la menor duda de que algún secreto que otro aparecerá. En general es un personaje bastante bonito, blanco y muy sonriente.

Muestra una realidad LGTBI en un mundo elitista.

Hay que empezar a visibilizar y dar normalidad a la realidad LGTBI. Habrá quién no lo quiera ver y ese es su problema. Creo que es una suerte que en una serie diaria se pueda contar la realidad de hoy en día, sobre todo entre la gente mayor que lo va a ver, porque va a empatizar con esos personajes y les va a coger cariño.

¿Trabajar en una serie diaria es el sueño de una actriz por la estabilidad económica que da en un sector tan inestable como el de la interpretación?

Lydia Bosch comentó, a este respecto, una cosa que es muy importante. Está cambiando la visión de los actores y actrices de televisión sobre las series diarias. Yo he trabajado en cine, en ficciones de 'prime time' y en diarias. Y mi sueño es trabajar. Que lo esté haciendo en 'Mía es la venganza' es un lujo y un regalo para mí. Esa es mi gran suerte: el poder trabajar en lo que ti te gusta. Encaje de bolillos

¿Cómo compatibiliza una serie diaria con su vida?

Bien, bien. Creo que cuando ya entras en ese modo de la maternidad, desde el primer momento intentas todo el rato como consagrar las dos cosas. Es cierto que todavía hay mucha dificultad para muchas madres, pero en mi caso tengo la suerte de poder hacerlo haciendo un encaje de bolillos, por supuesto. Está todo el día la niñera, mi marido, mi madre, mi suegra. Es cierto que aquí se trabajan muchas horas y luego llego a casa, y no estoy en el sofá tranquilamente. Me ducho y estudio. Llego a casa y mi trabajo sigue. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Lydia Bosch?

Ella es una maravilla. Además, yo con Lydia tengo una cosa que es muy fuerte, porque la conocí en 'Médicos de Familia' como actriz. Y me enamoré. Yo quería ser Lydia Bosch. Un día, en un estreno de cine, que todavía yo no era actriz, empecé escuchar su voz y le dije a mi madre: '¡Que es Lydia Bosch!' Mi madre la llamó y me presentó. Temblando, le di dos besos y casi me muero. Y de repente estoy haciendo una serie con ella y es mi compañera de trabajo. Es fuerte que una de mis ídolos cuando era pequeña esté ahora a mi lado en una serie de ficción.

¿Qué le contó su madre Lolita Flores de este proyecto?

Al principio, mi madre no sabía nada de esto. No ha visto nada hasta después del estreno. Ella me pregunta por el trabajo, pero ya no soy la niña que le pedía consejos a mamá. Han pasado muchos años y es verdad que mi madre, ya te digo, no sabía nada. Ella conoce un poco lo que yo le voy contando sobre el trabajo. Hablamos, en plan, preguntándonos si estamos grabando y nos recomendamos que nos miremos los proyectos que hacemos las dos.