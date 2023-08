Un final errático para Henry Cavill

La cacareada nueva edad dorada de las series ya no es tal. Los ingresos de las plataformas en 'streaming' se tambalean, los números ya no son los mismos, y la huelga de guionistas de Hollywood va a afectar duramente a los estrenos de la próxima temporada. Veremos en qué queda este vendaval pero lo realmente preocupante es la escasez de ideas que impera en el medio audiovisual para el gran público. Los crecientes fiascos creativos no parecen afectar a quienes mandan en los despachos, cuyos sueldos millonarios no equivalen a su olfato comercial. Hace unos días acabó 'Invasión secreta', confirmando la deriva de Marvel. No parece haber nadie al volante en Disney.

La última serie incluida en el Universo Cinematográfico de Marvel parece fruto de una inteligencia artificial, como ya adelantaba su cabecera. El último tropezón en este panorama impredecible ha sido el cierre de la tercera temporada de 'The Witcher'.

Quedaban por ver tan solo tres capítulos y, tras su lanzamiento, resulta todavía más difícil de entender a quién se le ocurrió la errática maniobra de dividir en dos partes una última sesión que quizás sea, efectivamente, la última. El cazador de monstruos mutante, lo mejor del espectáculo, ya no será interpretado por Henry Cavill, un escollo en el camino al que se une un bochornoso clímax que no invita a seguir viendo las aventuras de Geralt de Rivia.

Liam Hemsworth sustituirá a Cavill, pero no sabemos cómo. Quizás los guionistas tampoco, ya que, tal y como ha quedado la conclusión de la tercera temporada, con muchas líneas abiertas, no hay una posible excusa racional para el cambio de actor, salvo que sea de una manera directa, sin explicaciones. A este problema se une una notable caída de audiencia. Los tres episodios estrenados el pasado fin de semana no han sido vistos por el grueso habitual de espectadores, no ha generado el mismo interés y el preocupante bajón puede significar la cancelación del proyecto. De momento, se ha retrasado el rodaje de la cuarta temporada de una iniciativa que pretendía recoger el testigo del éxito de 'Juego de tronos' por parte de Netflix.

Reproches ya hemos hecho a esta versión audiovisual de la imaginería de Andrzej Sapkowski, con sus licencias creativas. Los libros tienen más enjundia, pero el bestiario iba creciendo con ingenio y la dosis de entretenimiento era óptima, sobre todo si hay cierto desconocimiento sobre el material de partida. Sin embargo, la confusa trama, el cruce de personajes y las intrigas palaciegas, han degenerado en un embrollo con el cual no es fácil empatizar. Las piezas del puzle se encajan de mala manera y da pereza prestar demasiada atención, salvo por las escenas de acción, bien coreografiadas.

HORROR Y SOPOR

La intriga política cobraba fuerza al comienzo de esta tercera temporada, dividida en dos partes. El llamativo 'cliffhanger' que ofrecía el quinto episodio se desinfla rápidamente y asistimos a un baile de máscaras poco afortunado en una sexta entrega algo anodina que da paso a un insoportable séptimo capítulo de difícil digestión. Cirilla (Freya Allan), la princesa con poderes, algo irritante, protagoniza la mayor parte del metraje de una sucesión de acontecimientos, entre la realidad y los sueños, que transcurre en un desierto donde nos invade el tedio. Sopor máximo, de no creer, antes del golpe final, un octavo episodio que recompone el tablero demasiado tarde, perdiendo interesantes piezas por el camino.

El aparente clímax de infarto que se avecinaba no es tal, no hay ningún giro sorprendente más y la sensación de estafa como espectador hace acto de presencia con fuerza. La neutralidad de Geralt salta por los aires, eso sí, y vemos muestras de su vulnerabilidad. Las confabulaciones, la traición y el deshonor siguen sobre la mesa en esta leyenda de espada y brujería que ha sabido defenderse en sus anteriores sesiones, sobre todo gracias al tirón de Cavill, pero ha pinchado antes del relevo del rostro del Superman de Zack Snyder. El futuro no es halagüeño para el Lobo Blanco.