Joyas de cine en verano

Vuelve una nueva edición de Udako Golem Verano, que hasta el 31 de agosto da la oportunidad de ver en Golem Yamaguchi títulos que se han estrenado a lo largo de la temporada y se han quedado sin programar en la capital navarra, por capacidad o por ser una propuesta minoritaria.

Un total de 24 títulos en versión original subtitulada que se irán alternando de tres en tres, cada seis días, ofreciendo cada filme en distintas franjas horarias. Todas las películas en todas las sesiones se podrán disfrutar a un precio de 5,40 euros.

Golem quiere dedicar la edición de este año al director de culto y referente del cine independiente americano Jim Jarmusch, con una selección de siete títulos, en los se pueden encontrar joyas como Down by Law, Mystery train o Noche en la tierra, que en su día fueron programadas con gran éxito en las primeras ediciones de los años 80 y 90 de Udako Golem Verano, o la más reciente Paterson.

Desde la vecina Francia llega lo último de Christophe Honoré, Dialogando con la vida, o de Valeria Bruni-Tedeschi, La gran juventud, así como Saint Omer: el pueblo contra Laurence Coly, de Alice Diop. Y desde Portugal, Alma viva, de Cristèle Alves Meira, o Fuego fatuo, de Joao Pedro Rodrigues. Completan la selección las japonesas Love life, de Kôji Fukada, o Plan 75, de Chie Hayakawa.

Por otro lado, My sunny maad, de Michaela Pavlatova (República Checa), que recurre al género de la animación para contar su experiencia como emigrada a Kabul por amor, y Queso de cabra y té con sal, de Byambasuren Davaa (Mongolia), que narra la rebelión contra las multinacionales mineras de los últimos nómadas de la estepa mongola. La comedia negra Sick of Myself, de Kristoffer Borgli (Noruega), es otra cita imprescindible.

El cine latinoamericano estará representado por Blanquita, de Fernando Guzzoni (Chile), o Tengo sueños eléctricos, de Valentina Maurel (Costa Rica). En producciones nacionales, Loli Tormenta, el último filme del recientemente fallecido Agustí Villaronga, o La amiga de mi amiga, comedia romántica con la que Zaida Carmona homenajea a Rohmer.