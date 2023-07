Alberto Chicote: "Me ofrecieron comprar reseñas cinco estrellas para poner a mi restaurante en Internet"

El cocinero y presentador Alberto Chicote (Madrid, 54 años) vuelve a dejar momentáneamente los fogones para ponerse al frente de la quinta temporada de '¿Te lo vas a comer?', el programa de La Sexta en el que denuncia e investiga negligencias relacionadas con la comida y el mundo de la hostelería. En la entrega de esta noche, que se emite a partir de las 22:30 horas, el chef destapa los peligros del tráfico ilegal de setas.

¿Han seguido recibiendo denuncias y quejas de los espectadores para este programa?

Los temas de los programas surgen de diferentes situaciones. Hay veces que tenemos espectadores que, mediante las redes sociales y la productora, plantean algún asunto que pueda resultar interesante tratarlo y sacarlo a la luz. Otras veces llegan como parte de la casuística particular. A mí me pasó que estaba yo un día en el restaurante y recibo un correo electrónico de un señor ofreciéndome reseñas cinco estrellas a un precio, para publicarlo en internet. Me quedé sorprendido porque me encontré con un mercado en el que se negociaban reseñas, que me pareció espeluznante.

Y si no acepta esas reseñas compradas, ¿se arriesga el dueño de un restaurante a tener una campaña en contra?

No tuve la sensación ni el miedo de que me replicaran que, si no decía que sí a esas reseñas compradas, me iban a freír, pero sí que es cierto que lo primero que yo recibí fueron precios por comentarios en internet que fueran positivos. Esto es muy grave, porque también puedes perjudicar a otros. El precio que se maneja en estos casos puede llegar a ser hasta muy barato.

¿Qué instrumentos tiene el restaurante para no verse perjudicado ante esta situación?

Prácticamente ninguno. Quienes tienen las herramientas y los modos para poder zanjar todo esto son las grandes plataformas de internet, que manejan la información. Los demás, poco más podemos hacer. Si tienes un establecimiento y recibes una reseña que consideras que no es adecuada, siempre puedes denunciarlo a las plataformas. Otra cosa es que te hagan caso y te atiendan.

Aborda también los menús del día, ¿qué le ha preocupado en esta entrega?

La realidad es que los menús del día, que surgen como una posibilidad para que los trabajadores coman a un precio similar en cualquier lugar de manera saludable, se han convertido en otra cosa muy diferente. Una de las cosas que nos preguntábamos era si es sano comer todos los días fuera de casa con el menú del día. Antes era una comida más casera y ahora vemos situaciones contrarias. Vamos a desgranar todo de este mundo.

En el capítulo de las bodas alertáis de que no todos los catering cumplen con sus obligaciones legales. ¿Hace falta más control?

Hay quienes no tienen las instalaciones, ni la preparación ni el conocimiento ni los medios oportunos de transportes. No deberían estar dando de comer a nadie. Te aseguran que te garantizan la comida para tu boda, que lo hacen en su casa y lo llevan en su propio coche, y luego me lo pagas, y todos tan contentos. Ya no es cuestión de que no lo hagas como debes, sino que hay otras empresas que lo están haciendo de cine, con mucho coste humano, económico y con sus garantías.

¿Recibe muchas presiones con este programa?

En '¿Te lo vas a comer?' siempre tenemos dos vertientes. Mostramos primero una denuncia o llamada de atención y después enseñamos cómo se deben hacer las cosas para dar a conocer que las cosas se pueden arreglar, y todo esto no son los mundos de Yupi. Ya no es cuestión de ir contra la norma, sino que se generan problemas de salud pública, no es una broma. También ponemos en valor a la gente que hace bien su trabajo.

Fue muy aplaudido su especial de las comidas en las residencias, ¿ha recibido más denuncias en este sentido?

No tengo constancia de que haya cambiado la situación en las residencias que visitamos gracias a nuestro trabajo. Cuando la gente te manda comunicados o un texto para que vayamos a visitar tal sitio, lo hacen porque no están satisfechos con la residencia. El que está contento por cómo tratan a su familiar, pues no te escribe. Lo que sí tengo constancia es que fue una especie de apertura de ojos y exclamar: "¿Pero qué está pasando? ¿Estamos cuidando a las personas mayores? ¿Estamos aportando los recursos necesarios para que las cosas vayan mejor?". Sacar este tema a la luz y que socialmente nos demos cuenta de que esto no debe continuar así, me parece que ya es un objetivo cumplido y vamos a por más.