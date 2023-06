Telecinco estrena 'Así es la vida', un magacín desenfadado

La consigna es clara. Las nuevas tardes de Telecinco quieren dar un giro radical a sus contenidos para que marquen distancias con 'Sálvame', el último gran programa que ocupó esa franja durante los últimos catorce años. A partir del lunes, la cadena estrena 'Así es la vida', un nuevo magacín para el verano presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, que hará de puente hasta la llegada de Ana Rosa Quintana en septiembre.

Desde Mediaset quieren cambiar el tono de la programación con un nuevo espacio en el que habrá también crónica social, actualidad y mucho directo por las playas españolas, acompañado de un punto de vista desenfadado y divertido.

"Es un proyecto ilusionante, hay mucha sonrisa en el equipo y eso me emociona", confiesa la periodista Sandra Barneda, que se queda sin verano para acompañar a los espectadores en este formato diario que arrancará en Telecinco a las 16:45 horas. La presentadora recibió el encargo de capitanear las nuevas tardes de la cadena mientras rodaba la última edición de 'La isla de las tentaciones' en República Dominicana.

Ahora vuelve al directo y a la información pura y dura, un terreno que la escritora defiende que también domina. "No quiero dejar el 'reality', pero volver a la actualidad me pone mucho", revela. Y hace una declaración de intenciones: "Cuando salgo a la calle no sé lo que voy a vivir y cómo lo voy a vivir emocionalmente. Y quiero que cada programa sea así: emocionalmente distinto". Estará acompañada del periodista emeritense César Muñoz, presentador hasta hace una semana del programa 'Dos de tarde' en la televisión pública extremeña. "Vengo a dar lo mejor de mí, dejarme a llevar, a fluir y disfrutar", confiesa el presentador, que agradecía a la cadena su confianza.

A diferencia de 'Sálvame', más centrado en el famoseo y los salseos de sus colaboradores, la nueva apuesta de Telecinco tendrá el seguimiento de la actualidad como eje vertebrador del programa y estará presente en los lugares en los que se produzca la noticia tanto a través de conexiones en directo como de reportajes elaborados por su equipo de reporteros. No faltarán la crónica social, las entrevistas en plató y la participación activa de la audiencia.

Ruptura con 'Sálvame' Para este nuevo proyecto, Telecinco confía en un nutrido equipo de colaboradores con variedad de perfiles y trayectorias que ofrecerán sus particulares puntos de vista. En sus primeras entregas estará integrado, entre otros, por Pedro García Aguado, Ken Appledorn, Belinda Washington, Beatriz Trapote, Cristina Rodríguez, Ana García Lozano, Patricia Cerezo, Antonio Sánchez Casado, Rosa Villacastín, Gema Fernández o Suso Álvarez.

No habrá, eso sí, ninguna cara que pueda recordar al extinto 'Sálvame', pese a que alguno de sus rostros, como la periodista Lydia Lozano, lleva desde 2002 en Telecinco, donde comenzó a colaborar en 'A tu lado'.

"Al equipo que ha hecho 'Sálvame' le toca descansar después de catorce años acompañándonos día a día. Con el tiempo no sabemos si volverán, pero no tendría sentido ahora una continuidad", explica el director de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva. "No hemos vetado a nadie, lo que hemos hecho es abrir la lista de colaboradores a todo tipo de perfiles y edades", defiende, por su parte, el director general de Cuarzo Producciones, Juanra Gonzalo.