Sarah Jessica Parker: "Quiero seguir interpretando a Carrie muchos años"

Hoy desembarca en HBO Max la segunda temporada de 'And Just Like That...', la continuación de 'Sexo en Nueva York', donde Sarah Jessica Parker vuelve a caminar por las calles de Manhattan dando vida a Carrie Bradsow. Una revisión necesaria para enmendar un pasado con menos inclusión y diversidad. Hay un equilibrio en 'And Just Like That....' entre las pasadas experiencias que ya eran familiares para los espectadores de 'Sexo en Nueva York' y las que conducen a lugares nuevos y situaciones desconocidas. El duelo de Carrie ha sido dramático, pero la protagonista empieza a rehacer su vida.

En esta temporada, las parejas románticas no son el problema de Carrie, sino la vida. ¿Fue esta una decisión consciente?

Sí. Michael Patrick King, responsable de la ficción, estaba muy interesado en que Carrie volviera a estar soltera y la vida no fuera como ella había imaginado. Ahora se encuentra en un punto completamente desconocido. Más aún, las preguntas que se hace son: ¿qué quieres en la vida?, ¿cómo quieres existir en el mundo? o ¿con quién quieres estar en tu vida? Ahora tenemos más opciones. Antes, estábamos obligadas por reglas, ideas u obligaciones a que Carrie tomará ciertas decisiones, pero ahora el abanico está más abierto. Es radical decir: "Ya no necesito nada de esta persona", pero no es tanto un punto de vista, sino una exploración para llegar a una respuesta. Carrie explora lo que significa tener intimidad con alguien después de ser tan monógama en una relación.

La temporada pasada parecía que la serie se estaba poniendo al día en términos de representación, diversidad e inclusión.

Sí. Siempre quisimos revisitar el final de la serie y lo digo en todos los sentidos. Sabíamos que había sido demasiado blanca y queríamos traer más personajes, no porque fuera un mandato del estudio, sino porque era importante para nosotros. Tuvimos la suerte de contar con personas que sabíamos que querían ser parte de la serie. Todos ellos han contribuido con una gran cantidad de talento, habilidad y riqueza no solo a la pantalla sino también a los personajes que ya existían.

¿Es esta temporada una vuelta a la esencia de la serie?

La pérdida de Big dictó el tono de la primera temporada porque era difícil escapar, incluso aunque estuviéramos tentados a hacerlo. El duelo siempre merece tiempo y atención, especialmente cuando está tan bien documentada la relación entre Carrie y Big. Esta temporada es natural y normal, con Carrie intentando recuperar su alegría. Cuando se permite que aflore la alegría, aparece inmediatamente la vida pasada de estos personajes. Esta temporada es una bisagra entre dos mundos porque así es como funciona la vida.

Carrie sigue muy apenada por la muerte de su esposo. ¿Le costó rodar esos momentos como actriz?

Siento que Carrie está muy boyante esta temporada. Creo que lo perdido se revela cuando piensas que te estás recuperando. Esta temporada me he sentido muy feliz, pero en un par de ocasiones mi personaje recuerda a su marido y se siente abrumada por el dolor. Creo que ella se siente mejor ante la pérdida, hablando con más comodidad porque quiere internalizar y sentir algo que podría convertirse en una carga.

Como productora ejecutiva, ¿tiene influencia en la trama de la serie?

He sido productora ejecutiva de la serie durante muchos, muchos años, pero no soy, ni quiero ser influyente en ninguna trama de la historia. El alma es Michael Patrick King y él está cargo. He contribuido cuando Michael ha venido a mí a presentarme la temporada y le he compartido mis ideas del personaje. No soy escritora, no soy editora, nunca he escrito un guion y no tengo idea de cómo hacerlo.

¿Hasta qué edad está dispuesta a interpretar a Carrie?

Carrie es extraordinaria no solo para mí sino para la audiencia. Es una mujer que ha vivido una vida a veces impredecible, sorprendente, que ha inspirado a la gente, que ha sido una buena amiga, una mala pareja romántica, una compañera romántica devota, ha tenido éxitos profesionales y decepciones. Es muy interesante porque su relación con la ciudad, el amor y la política es inusual y diferente y ayudó a muchas mujeres hace 25 años. Cuánto tiempo la vaya a interpretar no es algo en lo que piense. No lo sé. Quiero seguir interpretando a Carrie muchos años más.

¿Siente nostalgia del pasado?

Definitivamente siento nostalgia por ciertas cosas. Ha sido muy interesante traer todo el vestuario de vuelta y jugar con ello esta temporada. Eso es algo que puedes hacer con la ropa, pero no con la gente.