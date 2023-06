'Berlín', el 'spin-off' de 'La casa de papel': una serie mucho más luminosa

'Berlín', el 'spin-off' de 'La casa de papel', está ya casi listo para presentarse en sociedad, pero habrá que esperar hasta diciembre. Será entonces cuando Pedro Alonso, que en esta ocasión planea hacer desaparecer 44 millones en joyas en una casa de subastas. Han sido ocho intensos meses de rodaje., el 'spin-off' de 'La casa de papel', está ya casi listo para presentarse en sociedad, pero habrá que esperar hasta diciembre. Será entonces cuando Netflix desvele los ocho episodios de una ficción que retrocede al pasado para mostrar nuevas aristas del personaje al que da vida, que en esta ocasión planea hacer desaparecer 44 millones en joyas en una casa de subastas.

Sin duda, las comparaciones con la serie matriz serán inevitables, pero sus creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, han optado por marcar diferencias desde el principio. Y es que la sola idea de hacer un 'spin off' de 'La casa de papel' "daba mucho vértigo", reconoce Martínez Lobato. "Se supone que no puedes superar a la principal, así que nos esforzamos mucho en ver qué más podíamos contar del personaje y crear un mundo propio", señala.

"Tiene un ADN muy diferente", corrobora Pina. "Veníamos de dos series muy complicadas. Tanto 'La casa de papel' como 'Sky rojo' eran series con muchos niveles de angustia, más sórdidas y con más violencia, así que cuando arrancamos todo el proceso de escritura buscábamos tener más luz y pasárnoslo bien. Es una serie mucho más luminosa, vital y lúdica. Es absolutamente hedonista", apunta el creador, productor y guionista. Y aunque es consciente de que la producción puede recordar a la original porque hay un robo y una banda, "hemos evitado en todo momento la violencia y los cuatro momentos que hay con pistolas están escritos o rodados con una vocación de comedia".

Ojo, esto no significa que Berlín sea ahora, o sea en el pasado, un tipo blanco y puro. "Sigue siendo un psicópata, con sus luces y sus sombras, pero en una época en la que era mucho más dandi y disfrutón", revela divertido. En efecto, es un Berlín más joven, ajeno a la enfermedad que arrastraba en 'La casa de papel'. Pedro Alonso lo resume así: "Berlín estuvo vivo y era un personaje denso, peligroso, con más plutonio; Berlín estuvo muerto y eso me descubrió una vertiente del personaje más luminosa". "Y ahora, en esta especie de tiempo cuántico, vuelvo a estar en el presente de la acción y eso le vuelve a dar ese nervio y esa incertidumbre", afirma Alonso. Asegura el actor que en lo personal ha hecho un máster de tono. "En este universo paralelo -dice-, el personaje vuela en una tesitura más ligera y, como dicen, más hedonista, pero igual de peligrosa a veces". Pero Berlín no podía estar solo en este atraco. Sus cómplices serán Keila (Michelle Jenner), Damián (Tristán Ulloa), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) y Bruce (Joel Sánchez). "Keila es un personaje muy divertido. Es una eminencia en ingeniería electrónica, experta en códigos y en ciberseguridad, pero luego es un ser muy sensible y muy inexperta en la vida real y se ve envuelta en situaciones que le vienen grandes y que no sabe cómo manejar", comenta Jenner. Damián, por su parte, se ocupa de bajar los planes locos de Berlín a la tierra. Ingeniero de día, criminal de noche, "es su amigo y el brazo ejecutor de sus planes", cuenta Ulloa. "Digamos que él es Don Quijote y yo Sancho Panza, él ve gigantes y yo veo molinos, pero hay algo de su idealismo que nos llega a cada uno de los miembros de la banda que nos invita a soñar a todos los personajes", explica.

Para Ulloa trabajar en una serie así ha sido "un lujo" por la mezcla de géneros que atesora. "En ocho meses tengo la sensación de haber hecho seis películas diferentes porque los personajes transitan por lugares y paisajes tan diversos y tan caleidoscópicos que va a ser un deleite para los sentidos", asume el actor, que hace hincapié en que la producción apunta "a la excelencia, algo que pocas veces te encuentras en este oficio".

Luego están Cameron, "una mujer muy libre y pura", describe Vargas; Roi, un jovencito que ve en Berlín "la figura en la que apoyarse", desgrana Peña, y Bruce, "el típico cachas que parece superficial pero que tiene un fondo muy bonito", cuenta Sánchez.

Belleza en todos los sentidos 'Berlín' abandonará en buena medida los espacios cerrados en favor de escenarios más abiertos y luminosos. Dice Pina que el personaje es un tipo "fascinado por la belleza en todos los sentidos, desde el robo al amor. Tiene este componente de exaltación de todo lo que es bello y necesitábamos trasladar el ADN del personaje en sus momentos dorados y más vitales y románticos a la pantalla y para ello había que rodearlo de espacios que favorecieran esa belleza y ese amor".

Vital importancia tendrá la relación de Berlín con las mujeres. Cuenta Pina que le gustaba mucho la perspectiva romántica del personaje por la dualidad que tiene. "Puede ser un tipo encantador y sensible o un ogro con una oscuridad tremenda y eso hace que su hoja de ruta sea imprevisible", describe el creador. Eso ha permitido a los guionistas trazar unas líneas románticas con las que poner a Berlín en aprietos. "Queríamos explorar un Berlín perdedor en esos términos, colocarlo como un animal atrapado y que eso tuviera unas consecuencias en el atraco", revela. Alonso dice con sorna que cree saber ya de qué van estos ocho episodios. "Hay una búsqueda por la alegría de vivir, un afán por sacarle a la vida el primer momento de lo que sea en el que te vuelves a sorprender de forma genuina. El personaje es un drogadicto de eso y hace lo que sea para ponerse ante lo desconocido", desliza. A su juicio el otro pilar sobre el que se sostiene la ficción es que "todo tiene que parecer fácil". "Ha habido un trabajo de equipos y diseños que es un desmadre. De pronto un día estás en una película de Kubrick, otro día en una de Spielberg y otro en una de Tarantino", dice quien incluso ha grabado una versión del 'Felicità' de Romina y Albano junto a Tristán Ulloa. Porque, una vez más, la selección musical será clave en el desarrollo de 'Berlín'.