Tom Holland desvela sus problemas con el alcohol

El actor británico Tom Holland, quien protagoniza y produce la serie 'The Crowded Room' que en junio llega a la plataforma Apple TV, se encuentra en España promocionando el estreno de la misma. Recientemente, el intérprete de 26 años se destapó con unas declaraciones a Entertainment Weekly en las que reconocía que ya no consumía alcohol. Y es que Holland, durante el confinamiento de la pandemia de coronavirus, no tuvo problemas con sus compañeros de piso porque estaban "todo el rato borrachos".

Holland lleva un año y cuatro meses sin beber, después de que en el período mencionado protagonizara excesos con el alcohol. Esto le ha servido para preparar su papel en la serie, tal y como reconoce. "Aprender sobre la salud mental y su poder y hablar con los psiquiatras sobre las luchas de Danny y Billy [los personajes de la serie], ha sido algo que ha sido muy informativo para mi propia vida", aseguraba el actor.

"THE CROWDED ROOM" LLEGA A APPLE TV

El británico protagoniza y produce la nueva serie dramática 'The Crowded Room', un thriller creado por el ganador de un Óscar Akiva Goldsman que se estrenará mundialmente el próximo viernes 9 de junio en Apple TV+.

La serie, de 10 episodios, cuenta con Amanda Seyfried y Emmy Rossum en su reparto y es un thriller psicológico ambientado en Manhattan en el verano de 1979.

La trama parte del arresto del joven Danny Sullivan (Holland) acusado de un crimen espeluznante, cuya investigación cae en manos de la insólita investigadora Rya Goodwin (Seyfried).

De hecho, la serie se cuenta a través de una sucesión de entrevistas que realiza la interrogadora mediante las cuales va desgranando la vida de Danny y los momentos que han marcado su misterioso pasado.

El primer tráiler oficial de la serie muestra en flash back momentos decisivos en el pasado de Sullivan y una noche en particular que cambió su vida; su detención, sus dibujos secretos que acaban en una chimenea y cómo un hombre corpulento evita que un grupo de jóvenes le den una paliza.

APPLE TV

Todas estas imágenes son la antesala de un recuerdo de infancia que el protagonista trata de descifrar.

La plataforma mostrará los tres primeros episodios el viernes 9 de junio, seguidos de un nuevo episodio semanal cada viernes hasta el 28 de julio de 2023.

Además de Seyfried y Holland, que inició su carrera a los 15 años en el largometraje 'Lo imposible', de J.A. Bayona, para luego convertirse en Spider-man, la serie está protagonizada por Sasha Lane, Will Chase y Lior Raz, con la participación especial de Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski y Zachary Golinger.

'The Crowded Room' es una coproducción de Apple Studios y New Regency en la que Kornel Mundruczo dirigeo varios episodios, además del piloto, y es también productor ejecutivo.