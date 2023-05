Piqué no se corta y aplaude la cancelación de 'Sálvame'

reacciones en las redes sociales continúa encendido. A favor y en contra, las opiniones tras la decisión de No hace ni una semana que Telecinco anunció el fin del programa 'Sálvame' y el reguero decontinúa encendido. A favor y en contra, las opiniones tras la decisión de Mediaset de bajar la persiana al programa que llevaba en antena 14 años no ha dejado indiferente a la audiencia.

Mensajes de apoyo y, cómo no, de aplausos por poner fin a un formato que, si bien aglutinó a audiencias muy altas, no deja de ser polémico por el tratamiento de las informaciones y por la tendencia a hacer sangre en asuntos privados y a través del enfrentamiento. Muchos han sido los protagonistas, directa e indirectamente, del programa. Desde la familia Pantoja y casi todos su componentes hasta los Moedano, Jurado, ayudantes, chóferes, sirvientes y amas de casa que han acudido a los estudios de Telecinco a airear los trapos sucios de los famosos.

separación entre el exfutbolista En las últimas semanas, laentre el exfutbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira Mebarak ha sido uno de los temas recurrentes entre los contertulios, más inclinados a defender a la artista y, por ende, a atacar al exfutbolista. Y precisamente el que fuera campeón del mundo con España en 2010, cita en la que conoció a la que ha sido su mujer (exmujer) ha dejado bien clara su decisión sobre el fin de 'Sálvame'. Aplausos y apoyo total al fin del programa.

“Que se haya acabado no me parece mal”, aseguraba Gerard en la retransmisión del After Kings, programa de las ligas Queens y Kings de las que forma parte junto a Ibai Llanos. Las palabras del catalán provocaron el reproche de sus compañeros. “¿Qué te ha hecho Belén Esteban?”, le preguntaba Llanos. “¿Qué me ha hecho? No me llevo mal… Pero es indecente todo lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe”, aseguraba el excentral de lo más contundente.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) May 8, 2023

Piqué no solo defendía su postura sino que, en un irónico giro de los acontecimientos y lanzando un guiño al programa, fue consciente de sus palabras y contestó al respetable un "ya tenéis el titular", al tiempo que señalaba a la cámara. Así es Gerard, para lo bueno y para lo malo y, a estas altura, lo conocemos... Claramente.