Toni Acosta: "Trabajar con Antonio Resines era saldar una deuda que tenía pendiente"

actriz Toni Acosta (Tenerife, 51 años) se estrena este lunes en una se deberá enfrentar a la matriarca de la familia mientras gestiona el hotel familiar, que acaba de recibir su cuarta estrella. Regresa al pueblo que la vio crecer con una sorprendente noticia: "Yo también soy parte de esta familia. Yo también soy una Lasierra". La(Tenerife, 51 años) se estrena este lunes en una serie diaria con '4 estrellas', la nueva apuesta de La 1 de TVE para sus noches (de lunes a jueves, 21:50 horas) , e interpreta a Clara, la hija secreta de Ricardo Lasierra (Antonio Resines), quien fallece en extrañas circunstancias en el momento en el que iba a contar la verdad sobre su vida paralela. Entretanto, la protagonistaque acaba de recibir su cuarta estrella.

Es una serie diaria, pero por la noche.

'4 estrellas' es un proyecto muy ambicioso. Se trata de intentar hacer una serie diaria de 'prime time' y con la calidad de una ficción de 'prime time'. Todo el equipo está remando para que esto sea factible. Es una producción diaria que no tiene los tiempos de una semanal.

¿Qué pensó cuando le dijeron que Antonio Resines iba a ser su padre en la serie?

Era una deuda saldada, porque Resines iba a ser mi padre en la película que hice con Santiago Segura ('Padre no hay más que uno'), pero nos pilló el coronavirus, qe le pegó muy fuerte, y hubo que sustituirle. La vida me lo ha ofrecido ahora para disfrutarlo en esta serie. Es una maravilla trabajar con él y entiendes por qué todo el mundo quiere trabajar con Antonio. Siento como si me hubiera tocado un gran premio. Es todo un regalo de la vida.

¿Cómo ha afrontado el rodaje de su primera serie diaria?

Como un reto. Era algo que tenía pendiente. Me parece que hacer una serie diaria es lo más difícil, por ejemplo, con el hecho de memorizar y trabajar los guiones. No había hecho antes algo así, quizás 'Gym Tony', pero era otro código porque era un programa de 'sketches'. En 'Cuatro estrellas' hay continuidad y una trama de misterio, además de comedia y drama. Me lo pensé mucho, pero me encantó el proyecto y los compañeros. Así que decidí tirar para adelante. La vida no se elige, te atropella. Al mismo tiempo estaba haciendo teatro, pero yo quería formar parte de este proyecto, aunque tuviera menos vida personal y apenas descanso. A mi hija ya le dije que este mes iba a ser difícil vernos, así que aprovechamos para cenar juntas.

Sin embargo, se enfrenta a uno de los grandes formatos de la televisión actual, 'El hormiguero'. ¿Qué potencial tiene la serie para funcionar y competir?

Creo que ofrecemos un producto completamente diferente. Hay pastel para repartir. 'El hormiguero' es un programa que lleva muchísimos años, con una audiencia asentada, y nosotros venimos con una innovadora propuesta que es ficción. En otros países europeos tienen series diarias por la noche, mientras que en España estamos acostumbrados a verlas después de comer. Ofrecemos una novedad y anclada en la vida, porque la gente se puede ver reflejada en 'Cuatro estrellas'.

¿Ha sido un rodaje divertido?

Lo único que nos quito algo de diversión fueron las prisas del rodaje. Contamos con un elenco soñado y muy divertido. Es que también está Rosario Pardo, que es la reina de la comedia, o Francesca Piñón, que tiene una gran trayectoria en Cataluña. O los actores más jóvenes...

Desde TVE destacan el gran seguimiento de 'La promesa', la otra gran apuesta de ficción diaria, en el público juvenil. ¿Puede ocurrir algo parecido con '4 estrellas'?

Creo que sí, porque a los jóvenes le gustan mucho también los 'realities' y cuando empiezas a ver 'Cuatro estrellas' estás viendo unas vidas que hay un pueblo. Son capítulos de 45 minutos y va a ser fácil verlos mientras estás cenando, por ejemplo. Tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar. Y eso que soy optimista. De hecho mis amigos dicen que soy una optimista de mierda (risas), pero es que tengo mucha fe.

Protagonizó también otra serie, 'Las señoras del (h)AMPA, que no funcionó en Telecinco pero tuvo un cierto recorrido en plataformas. ¿Cómo vivió esa otra cara del éxito?

Ha cambiado mucho el panorama. Con 'Las señoras del (h)AMPA' nos modificaron muchas veces el horario de la emisión e incluso el día. Era imposible seguirla, pero creo que 'Cuatro estrellas' es diferente. Su objetivo es fidelizar a la audiencia. Por ejemplo, va a ver tramas de parejas que creo que muchas de ellas se verán reflejadas en los personajes de la serie.

¿Habrá una nueva temporada de su podcast con Silvia Abril?

Tenemos las dos tanto trabajo, y eso algo tan maravilloso, que tuvimos que dejar de hacer el programa. Nuestra idea es recuperarlo una vez pase el verano. Nos encantaría, porque con el podcast de 'Las del grupo' ha pasado una cosa curiosa: que hemos dejado de hacerlo y se ha vuelto más viral. No sé qué ha pasado, pero todo el mundo me para. Y yo: 'pero si no lo estamos haciendo' (risas).