SkyShowtime España: cuándo llega, precio y catálogo

La gran oferta de plataformas de streaming que existe en España está a punto de aumentar con una nueva incorporación. Se trata de SkyShowtime, que pretende hacerse un hueco en este mercado, en el que firmas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus+, Filmin, Movistar Plus+, Orange TV o Starplay ya se han asentado.

Este nuevo servicio de video bajo suscripción nace a partir de la alianza de Comcast Corporation y ViacomCBS Inc. Y reunirá en un solo catálogo títulos de NBCUniversal, Sky y ViacomCBS como son SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures y Peacock.

La web de SkyShowtime ya ha empezado a mostrar un aperitivo de lo que ofrece: contenidos infantiles, películas de éxito como las de las sagas Fast & Furious y Jurassic World, o series como Yellowstone, The Office, The Rising o el esperado lanzamiento de Bosé

También conocemos ya el precio y la fecha de llegada. SkyShowtime arrancará España el próximo 28 febrero y su suscripción tendrá un coste de 5,99 euros en nuestro país. Eso sí, por un tiempo limitado, los nuevos clientes que se suscriban a través de skyshowtime.com recibirán un 50% de descuento sobre ese precio para siempre y pagarán 2,99 euros al mes.

Un aspecto que alegrará a muchos espectadores es el rescate por SkyShowtime de 21 títulos de los descartados de HBO Max a finales de 2022, como las series españolas Por H o por B, Todo lo otro, Foodie Love o Sin novedad.

Asimismo, el catálogo incluye series internacionales como Beartown (Suecia), Beforeigners (Noruega), Kamikaze (Dinamarca), Lust (Suecia), Czech It Out! (Rep. Checa), Hackerville (Rumanía), One True Singer (Rumanía), Pray, Obey, Kill (Suecia), Ruxx (Rumanía), Success (Croacia), The Sleepers (Chequia), Tuff Money (Rumanía), Welcome to Utmark (Noruega) y The Informant (Hungría), ID (Finlandia y Suecia), The Winner (Rep. Checa y Eslovaquia) y Warszawianka (Polonia).