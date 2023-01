Nuria Roca desvela que ha sufrido "el ataque de los fans de Shakira"

La publicación de la canción 'Session #53' en la que la cantante colombiana Shakira colabora con Bizarrap y ataca a Gerard Piqué y a la actual pareja de éste, Clara Chía, continúa generando multitud de reacciones.

El exjugador del Barça publicó recientemente en su perfil de Instagram una foto con su nueva pareja posando juntos, lo que fue interpretado por muchos como una respuesta más a los "dardos" lanzados por la colombiana.

Pero parece que los ánimos de los seguidores de los protagonistas de este "culebrón" siguen encendidos y de ello ha dado fe la presentadora Nuria Roca. "Esto es el cuento de nunca acabar", apuntó. La valenciana desveló en su programa de 'La Sexta' que ha sufrido "el ataque de los fans de Shakira" tras reaccionar a la fotografía publicada por el ex del F.C. Barcelona con el comentario "qué guapos".

"No sabéis lo que me ha caído, no he bloqueado a más gente en mi vida", confesó Roca, que destacó haber recibido "amenazas de todo tipo".

La presentadora ve "tremendo" lo que "tienen que estar soportando esta gente". "Yo me solidarizo tanto con los de un bando como con los de otro. Hay mucha agresividad", sentenció.