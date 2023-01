El Conquis 2023: los saltos desde los trampolines causan varios lesionados y el equipo verde pierde a su primera integrante

'El conquistador del Caribe' 2023 se emitió este lunes y el programa de aventura de ETB-2 comenzó con una durísima primera prueba en la que los concursantes de El primer episodio dese emitió este lunes y el programa de aventura de ETB-2 comenzó con una durísima primera prueba en la que los concursantes de los cuatro equipos que se enfrentan este año, con los amarillos del equipo Guaban, como principal novedad de este año , debían saltar al agua desde unos trampolines que estaban situados a 19 metros sobre el mar. Para ello, antes debían ir remando en un cayuco y esperar a que todo el equipo hubiera subido a la plataforma de salto para poder lanzarse.

Rojos, verdes y amarillos no tuvieron mayores problemas al realizar la prueba pero tres integrantes del equipo azul Oxkar, Soraya y Aitziber, una de las gemelas navarras, no se atrevieron a saltar y provocaron que su equipo no pudiera continuar con la prueba y quedaran eliminados directamente, por lo que tendrán que vivir en el campamento muy pobre y enfrentarse a sus duras condiciones.

La gran altura de los trampolines y la poca pericia a la hora de saltar de los concursantes provo que varios de ellos cayeran lesionados. Leire, la monitora de fitness de Oñati, tuvo que ser desalojada por un dolor en el pecho y Maikol, el modelo de Brighton, se dio un fuerte golpe en la espalda al zambullirse en el agua y también fue evacuado por el servicio médico del programa. Además, Killer7 y Álvaro, también quedaron afectados por el salto y aunque doloridos, mareados e, incluso, vomitando, se recuperaron y siguieron en la prueba.

Los rojos del equipo Yocahu fueron los vencedores de la prueba y consiguieron su primer premio de comida y su estancia en el campamento rico. También tuvieron el privilegio de nominar directamente a uno de los integrantes del equipo azul y escogieron al Locuras. En la primera asamblea de nominados, los azules eligieron a Urko como segundo duelista en un tenso enfrentamiento de pareceres y críticas en varias direcciones entre los concursantes.

Por parte del equipo de las verdes, las Atabey, la escogida para ir al duelo fue Itxaso, después de quedar empatada con Miren. La joven escogió batirse contra Urko, librando a Locuras del peligro de quedar eliminado del concurso.

El primer duelo de esta edición del Conquis 2023 se saldó con la expulsión de Itxaso, la concursante Atabey de las verdes, que fue eliminada por Urko, del equipo azul. El Cocorote logró imponerse en la prueba eliminatoria después de que la integrante del equipo de las chicas no pudiera con el peso de una red en la que su adversario tenía que encestar cocos, De esta forma, el equipo verde comienza la aventura con una integrante menos.