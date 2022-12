La canción para Eurovisión del grupo liderado por una navarra podría estar incumpliendo las normas

La canción 'Uff!', de la 'girl-band' E'femme, con la navarra Sandy Martin al frente , podría no cumplir las bases del Benidorm Fest, según revela 20Minutos.

"(Las canciones candidatas podrán) incluir letra (no pudiéndose incluir canciones exclusivamente instrumentales), en idioma castellano y/o lenguas cooficiales de España. También se aceptan canciones con algunos fragmentos en lenguas no oficiales de España e idiomas extranjeros, siempre y cuando tales fragmentos no superen el 40% del total de la letra de la canción".

Este fragmento de las bases que podría afectar a la canción del grupo formado por cuatro jóvenes, entre las que se encuentra Sandy Martin. Según informa 20minutos, de las 397 palabras de la letra de 'Ufff', 247 son términos en inglés.

Esto supone que el 62% de las palabras son en un idioma diferente a las lenguas oficiales o cooficiales en España, muy por encima del 40% permitido.