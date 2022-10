David Summers (Hombres G) contesta a Ana Morgade sobre la polémica con 'Sufre mamón' en Pasapalabra

David Summers ha salido en las últimas horas en defensa de 'Sufre mamón', una de las canciones más icónicas de su grupo Hombres G y del pop español, tras unas palabras de Ana Morgade y Roberto Leal en el concurso de Antena 3, Pasapalabra.

Todo ocurrió en el programa de este martes, durante la prueba denominada ‘La pista musical’. En ese reto, los concursantes deben acertar el título de una canción a partir de unas pequeñas pistas. La humorista salió victoriosa de la citada prueba, tras adivinar que los acordes que sonaban pertenecían al tema de Hombres G.

Tras cantar parte de la canción y llevarse los segundos extra para su equipo, Morgade quiso hacer un apunte sobre el tema: "La canción está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está nada bien. Lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar; y, luego, lo de 'devuélveme a mi chica' también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo".

“Ha envejecido muy mal esa canción”, aseguraba por su parte, Roberto Leal. “Ha envejecido muy mal la letra, la canción es un temazo”, apostillaba Morgade.

La cuenta oficial del programa compartió este fragmento en redes sociales por lo que la crítica no tardó en llegar a David Summers, líder del grupo.

"La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie", explica el cantante. "Si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa?", remataba