Arturo Pérez Reverte nunca dejan a nadie indiferente. Ya sea en la red social Twitter, de la que el escritor es un activo usuario o, como este pasado martes, en El Hormiguero de Pablo Motos, donde Reverte compareció para promocionar 'Revolución', su última novela.

El escritor, como es habitual en él, no esquivó ninguna pregunta y contestó con su habitual socarronería a las preguntas de Motos.

Pérez Reverte repasó temas candentes como la educación: "No puedes tratar igual al niño brillante que al que no tiene el talento suficiente. Al brillante estimúlalo y al que no lo es, ayúdalo, pero no intentes rebajar al brillante a la altura del mediocre porque entonces te los estás cargando a todos", apostilló el académico en una respuesta que despertó los aplausos encendidos del público presente en el programa.

El escritor, en esta línea, ahondó en los problemas de la juventud actual: "Hemos criado a jóvenes hiperprotegidos, es un error, les hemos quitado los mecanismos defensivos. Cuando vienen otros que sí ejercen la violencia, estamos en inferioridad de condiciones, nos van a ganar. Estamos criados chicos instalados en un mundo irreal."

Pero la intervención más sorprendente del académico de la RAE llegó cuando Pablo Motos le preguntó por un atraco a un banco en el que Reverte se vio involucrado. "Ocurrió el 4 de abril del 77, yo tenía 25 años. En un lugar que se llama Teseney, en Eritrea. Yo estaba con los guerrilleros eritreos que tomaron la ciudad. Y después de eso atracaron el Banco Comercial de Etiopía y fui con ellos. Volaron la caja, mataron a todo el mundo y sacaron el dinero", rememoraba Reverte.

Tras la reacción de Motos - "me he quedado en shock"-, el escritor finalizó su anécdota con una de sus clásicas frases lapidarias: "Es que en la guerra matan a la gente".