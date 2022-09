Jandro: "No sé cómo he acabado dedicándome a la magia"

A una prueba de casting se presentó Jandro (Valencia, 45 años) antes de marcharse a Chicago para colaborar en un espectáculo de magia y fue el elegido para ser el becario de Mapi, el simpático concurso que emite La 1 esta noche (21.50 horas) protagonizado por una niña virtual que plantea preguntas a los famosos. El humorista se pone al frente de la adaptación española del programa japonés Chiko’s Challenge después de estar durante años triunfando en El hormiguero 3.0 de Pablo Motos.

Habrá echado de menos la playa este verano.

Ha sido muy intenso. Cuando salió la noticia de que iba a ser el presentador, había firmado el contrato en el tren viniendo a Madrid. Al día siguiente, hicimos el piloto. Fue muy rápido.

Le perdimos un poco la pista desde que dejó El Hormiguero.

He hecho muchas cosas. Vino una pandemia por ahí y después estuve en el teatro. He ido varias veces a Las Vegas porque estoy trabajando con Penn & Teller, en la parte creativa. También he creado unos proyectos para televisión y estamos ahí.

Y volver a la tele ha sido un poco sorpresivo, ¿no?

Estaba con otras cosas, que están ahora paradas. Mapi ha sido una sorpresa, porque estaba en Las Vegas y solo pensaba quedarme una semana en España, ya que después me iba a Chicago a actuar en un teatro. Entonces, hice el casting, porque no tenía nada que hacer. Nunca había hecho una prueba para ser presentador y no sé cómo funcionan. Vine para saber cómo era, no para presentar. Y me encontré ya con Mapi. Surgió la química. Ha sido mágico.

¿Conocía el formato?

Busqué en internet el programa original, aunque tampoco había mucha información. Me mola mucho que sea un formato sobre cosas curiosas. Cuando era niño, me gustaba un programa que se llamaba Esto es increíble. Quería ser inventor y científico. Y Mapi es parecido porque cuando lanza la pregunta, quieres conocer la respuesta. Yo era el que tenía que presentar esto.

¿Se ha tenido que preparar especialmente para la improvisación en Mapi?

Lo que habéis visto mío en otros programas de tele no es lo que llevo haciendo toda la vida. Hago teatro y actuaciones en directo, en todo tipo de situaciones. Desde bares hasta comuniones o cumpleaños. En el escenario juego con la situación. Al final, vas metiendo en tu mochila toda la experiencia y en Mapi han salido todas. Es un programa de escuchar para poder jugar.

JUAN TAMARIZ

Estudió telecomunicaciones pero es mago. ¿Cómo llegó la magia a su vida?

Antiguamente estaba la EGB y después el BUP, pasando al instituto. Ese verano salieron los fascículos de Juan Tamariz. Mi padre me regaló el primero y es donde empecé en la magia. No sé cómo he acabado dedicándome a esto. Siempre he hecho las cosas que creía que debía hacer y cosas que me gustaban. Hice telecomunicaciones y he acabado en la tele comunicando.

Y en un momento, conoce a Pablo Motos y salta a El hormiguero 3.0.

Él vino a verme a un pub y creo que le gustó cómo luché la actuación, porque fue horrible. Fue un desastre. En esa época ya empezamos a trabajar.

Ahora son competencia en la misma franja horaria.

Sí, es curioso. Parece que lo he buscado (risas). Yo ahora tendría que estar en Chicago con otro espectáculo. Realmente, a mí el programa me da igual en qué franja vaya y contra quién. Mi objetivo es que sea un buen formato. Nunca he pensado que los programas compitan. Creo que se complementan entre ellos, es como percibo yo la televisión. Hay audiencia para todos.

¿Comparten el mismo tipo de público?

Sí y no. Mapi es totalmente blanco. No hablamos de política, ni hay tertulia ni polémicas. Se complementan porque es entretenimiento. Creo que los espectadores zapearán entre uno y otro. Mapi necesitará tiempo para que se asiente en la parrilla. La paciencia en la televisión ya sabes cómo es.