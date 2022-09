Guía para no perderse lo nuevo de la temporada de televisión

Comienza una nueva temporada de televisión repleta de novedades y regresos de los formatos estelares para seducir al espectador. Volverán programas consolidados, como 'Masterchef celebrity', 'La voz' o 'Got Talent', y se estrenan otros que intentarán hacerse un hueco en la dura batalla diaria por las audiencias.

LA 1. ESTRENOS DE MAÑANA Y NOCHE

La temporada del primer canal de TVE comienza el lunes 12 de septiembre con una franja matinal renovada: a las ocho con 'La hora de La 1' y a continuación (11:30), Lourdes Maldonado y Marc Calderó tomarán el pulso a la actualidad con el nuevo espacio 'Hablando claro' hasta la primera edición del 'Telediario', que tendrá nuevo rostro tras la marcha de Ana Blanco.

'Lazos de sangre', con Boris Izaguirre y el nuevo concurso 'Joker'. Para el 'prime time' anuncia la séptima temporada de 'Masterchef celebrity', con Norma Duval, Patricia Conde, Daniela Santiago, Nico Abad, o Ruth Lorenzo entre otros famosos. Llegarán luego otros formatos de entretenimiento: 'Dúos increíbles', presentado por Juan y Medio, que juntará a cantantes veteranos y jóvenes promesas con Boris Izaguirre y el nuevo concurso

En ficción, la apuesta es 'Fuerza de paz' y 'Todo puede suceder', serie italiana basada en la americana 'Parenthood', en horario de sobremesa.

ANTENA 3. NOVEDADES EN LOS PROGRAMAS DIARIOS

Susanna Griso dará el pistoletazo de salida a la temporada con su regreso hoy (8:55 horas) a 'Espejo público'. Contará con la periodista Victoria Arnáu como nueva copresentadora junto a Lorena García.

Por la noche, 'El hormiguero' vuelve con Pablo Motos como presentador y con una invitada de excepción: la eurovisiva, Chanel. Lali Espósito y Omar Montes se estrenan como colaboradores del programa. Llegará la undécima temporada del serial 'Amar es para siempre', ambientada en 1981, con las incorporaciones de Melani Olivares y Jorge Bosch.

La gran apuesta para el horario estelar será 'La Voz', con Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco como 'coaches', y el formato 'Joaquín, el novato' con el futbolista del Betis. 'Hermanos' e 'Infiel' completarán las noches del A3.

CUATRO. VUELVE RISTO CON 'CHESTER'

La gran novedad del nuevo curso televisivo de Cuatro será el regreso de Risto Mejide con el formato de entrevistas 'Chester', emitido por última vez en 2019. La parrilla diaria seguirá con 'En boca de todos', presentado por Diego Losada; 'Alta tensión', el concurso de Christian Gálvez; 'Todo es mentira', también con Risto; el magacine 'Cuatro al día', con Ana Terradillos como nuevo rostro tras el salto de Joaquín Prat a 'Ya es mediodía' (Telecinco); y las citas de 'First dates' conducidas por Carlos Sobera.

En el horario de máxima audiencia, nuevas entregas de 'Planeta Calleja', 'Volando voy', 'Cuarto milenio', 'The Good Doctor' o los formatos que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter: 'Cuarto milenio', 'Horizonte' y 'Futura'.

TELECINCO. FAMOSOS EN UNA GRANJA

La cadena de Mediaset intentará recuperar su dominio en las audiencias con un gran abanico de estrenos. En el campo del 'reality' la novedad es 'Pesadilla en el paraíso', basado en 'The Farm' ('La Granja') que presentarán Lara Álvarez y Carlos Sobera. Pipi Estrada, Gloria Camila, Víctor Janeiro u Omar Sánchez (ex de Anabel Pantoja) estarán entre los concursantes. También llegará la octava edición de 'Got Talent', que recuperará las galas en directo paralizadas por la pandemia e incorporará a Paula Echevarría como jurado junto a Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez.

Telecinco también celebrará el 50 cumpleaños de la reina Letizia con un documental sobre su figura y estrenará 'En el nombre de Rocío', segunda temporada de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco; y '¿Quién es mi padre'?, sobre hijos ilegítimos de las familias más conocidas de nuestro país, o lo nuevo de 'La isla de las tentaciones'.

LA SEXTA. CHICOTE Y MÁS PERIODISMO

La apuesta por la actualidad y la información continuarán siendo la seña de identidad de La Sexta. Antonio García Ferreras regresa con una nueva temporada de 'Al rojo vivo', mientras que la franja vespertina estará bajo los mandos de Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'.

La novedad estará el sábado por la tarde con Alfonso Arús, que probará su exitoso matinal 'Aruseros' con una nueva versión para el fin de semana. Seguirán 'La Sexta noche', 'La Sexta columna' o 'Equipo de investigación' y, previsiblemente, 'Salvados'. Alberto Chicote estrenará los nuevos programas de 'Pesadilla en la cocina'.