TVE recupera la música en vivo con talento joven y veterano

La música en directo es una asignatura pendiente de nuestra televisión. Llevar a grandes artistas a un plató es hoy una rareza. Los matinales, por ejemplo, se han vaciado de música en la última década. La actualidad frenética, el politiqueo, los sucesos o el corazón copan toda la escaleta. Se relega la música a concursos de nuevos talentos replicando archiconocidos éxitos pasados. Sin embargo, la nueva apuesta de La 1 de TVE quiere recuperar el gran espectáculo musical en vivo y en horario de máxima audiencia.

'Dúos increíbles', el nuevo programa producido por RTVE en colaboración con Grupo Ganga ('Cuéntame', 'HIT'), será un concurso de canciones interpretadas por dúos formados a ciegas por cantantes de generaciones diferentes y llegará este otoño al 'prime time' de la cadena pública. Artistas consagrados y nuevos talentos interpretarán "los éxitos y las canciones que llevan décadas siendo parte de nosotros, desde la creatividad y la libertad artística". Lo conducirá un veterano presentador, Juan y Medio, que regresa a la tele nacional tras triunfar desde 2009 en Canal Sur, donde ayuda a los más mayores a combatir la soledad. La nueva apuesta de TVE se desarrolla en un plató con orquesta y banda en vivo, con un escenario principal de 1.500 metros cuadrados y otros casi 1.000 de espacios anexos, salas de ensayos y de descanso para que los artistas preparen sus canciones, en solitario o con sus parejas, y analicen sus interpretaciones y emociones.

'Dúos increíbles' juntará así en un plató veteranía y juventud. Para el equipo de los ocho artistas consagrados, el programa ha fichado a figuras como Ana Belén, Miguel Poveda, Ainhoa Arteta, Víctor Manuel, Sole Giménez, Antonio Carmona, Diego Torres y Carlos Goñi, de la banda Revólver. Formarán dúos con uno de los intérpretes más jóvenes -el grupo de los juniors- formado por Antonio José, Nía, Agoney, La Cebolla, Marta Soto, Yoly Saa, Chema Rivas y Paul Alone. El nuevo formato promete que la mezcla internacional "logrará versiones sorprendentes de las canciones más clásicas y conseguirá interpretaciones originales de éxitos más recientes".

DECIDIRÁ EL PÚBLICO

"Es una oportunidad para divertirme y sorprenderme cantando con otra generación", dice Ana Belén que regresa a la pequeña pantalla y a la música, terrenos que domina desde hace décadas. La cantante compartirá cartel con Víctor Manuel, su marido desde hace más de cincuenta años. "Espero divertirme, emocionar y sentirme vivo. Que ocurran cosas que uno al final se lleve también; que sean experiencia de vida personal y profesional", señala Miguel Poveda antes de la grabación de una de las entregas. Agoney, en cambio, quiere "redescubrirse" participando en el programa. "Estoy descubriendo que hay canciones que jamás me hubiera planteado cantar, y que cuando me pongo a ello me quedan mejor de lo que imaginaba", destaca el exconcursante de 'Operación Triunfo'. Para la cantautora Yoly Saa, 'Dúos Increíbles' "es una gran oportunidad de aprender de los veteranos". El concurso no contará con un jurado que valore y decida sobre las actuaciones. El público presente en el plató decidirá con sus votos, en directo, qué dúos permanecen y cuáles son eliminados, y permitirá mediante las clasificaciones determinar a los ganadores. El programa contará con una primera fase donde los cantantes tendrán que formar ocho parejas musicales sin verse las caras y solamente guiados por sus cualidades vocales. Una vez formados, competirán entre ellos, hasta llegar a las batallas, donde se cruzan los dos equipos y comienzan las eliminaciones.