La demoledora 'Better Call Saul' se despide para siempre El final de la cuarta temporada de 'Stranger Things' llega en un mes en el que se lanzan títulos como 'The Beast Must Die' o 'Santa Evita'









Ampliar Netflix Agencia Colpisa Con la llegada del mes de julio llegan también dos finales que, sin duda, han levantado gran expectación. Uno no es definitivo y es el de la cuarta temporada de 'Stranger Things', cuyo segundo volumen ya está entre nosotros. El otro es el de la sexta temporada de 'Better Call Saul', que pone punto final a la historia del abogado. Además de ambas historias, regresan a la parrilla series como la tercera temporada de 'Atlanta' (Disney+, 13 de julio), las segundas temporadas de 'Grace' (Movistar Plus+, 15 de julio) y 'Birdgirl' (HBO Max, 20 de julio) y las terceras entregas de 'Ciclos' (Apple TV+, 22 de julio) y 'Harley Quinn' (HBO Max, 29 de julio). Atresplayer Premium, 3 de julio 'Dos años y un día' Arturo Valls encarna a Carlos Ferrer, un actor y presentador de éxito con una vida perfecta hasta que 18 fatídicos segundos la cambian para siempre. Su aparición en el pregón de Carzuelo de la Frontera, vestido de la Virgen del Cierzo, desata la indignación de la asociación de abogados costaleros, que lo denuncian y logran llevarlo a prisión. Los límites del humor. Netflix, 8 de julio 'La noche más larga' Óscar Pedraza ('Sky rojo') y Lluís Quílez ('Bajocero') dirigen 'La noche más larga', una miniserie que tiene lugar un 24 de diciembre, cuando el día va tocando a su fin. En ese momento, un grupo de hombres armados rodean la prisión de Monte Baruca y cortan las comunicaciones con el exterior. ¿Su objetivo? Capturar a Simón Lago (Luis Callejo), un peligroso asesino en serie. Sin embargo, Hugo (Alberto Ammann), el director de la prisión, se niega a obedecer y se prepara para resistir el ataque. Apple TV+, 8 de julio 'Encerrado con el diablo' Dennis Lehane, autor de la novela 'Mystic River', escribe y produce una historia real que comienza cuando el futbolista estrella del instituto, hijo del policía condecorado y traficante de drogas convicto Jimmy Keene (Taron Egerton), es sentenciado a 10 años en una prisión de mínima seguridad y se le proponen dos opciones: entrar en una prisión de máxima seguridad y hacerse amigo del presunto asesino en serie Larry Hall (Paul Walter Hauser) o quedarse donde está y cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional. Movistar Plus+, 12 de julio 'Better Call Saul' La última temporada de la serie concluye el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman. Después de consolidar su plan contra Howard Hamlin con el fin de asentar su nuevo negocio de asesoría legal, Jimmy y Kim tienen un horizonte incierto por delante tras el impactante final del episodio siete. Historia de la televisión. Netflix, 14 de julio 'Resident Evil' Difícil será que la versión televisiva de 'Resident Evil' tenga más en cuenta los juegos que la película, pero no perdemos nada por echar un vistazo a esta ficción liderada en su reparto por Lance Reddick y Ella Balinska. La serie parte del virus que desató un apocalipsis global para contar la sed de venganza de Jade Wesker, que jura acabar con los responsables mientras lucha por sobrevivir en un mundo infectado. AMC+, 14 de julio 'The Beast Must Die' Basada en la novela homónima de 1938 escrita por Nicholas Blake, la serie está ambientada en la actualidad y une peligro, drama y misterio. La producción cuenta la historia de Frances Cairnes (Cush Jumbo), una madre en busca de venganza tras la muerte de su hijo en un atropello con fuga. Cuando finalmente encuentra al culpable, el empresario George (Jared Harris), Frances entra en su casa, se congracia con su familia y planea su asesinato desde dentro. AMC+, 21 de julio 'Dark Winds' George R. R. Martin y Robert Redford producen este thriller dramático ambientado en un poblado remoto de la Nación Navaja, cerca de Monument Valley, en el suroeste de EE UU. Basada en la novela de Tony Hillerman, 'Leaphorn & Chee', la acción tiene lugar en 1971 cuando el detective Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) comienza a investigar una serie de crímenes en el poblado que, a priori, no parecen estar relacionados, acompañado por Jim Chee (Kiowa Gordon), su nuevo compañero. Disney+, 26 de julio 'Santa Evita' Basada en el 'bestseller' homónimo, sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte, el cual se mantuvo a la espera de ser enterrado tres años durante la construcción de un monumento que nunca se completó. La serie está protagonizada por un reconocido reparto internacional encabezado por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig) y Diego Velázquez (Mariano). Prime Video, 29 de julio 'Paper Girls' Poca broma el aroma a 'Stranger Things' que despide 'Paper Girls'. Basada en los cómics escritos por Brian K. Vaughan e ilustrados por Cliff Chiang, la ficción cuenta la historia de cuatro repartidoras de periódicos que, tras la noche de Halloween de 1988, se ven atrapadas en el fuego cruzado entre viajeros del tiempo en guerra, cambiando el curso de sus vidas para siempre. Transportadas al futuro, deberán encontrar la manera de volver a casa, un viaje que las llevará a enfrentarse con las versiones adultas de ellas mismas. ETIQUETAS Movistar

Netflix

Series de televisión