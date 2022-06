Natalia Lacunza y Mickey Mouse pixelado en 'La Resistencia'

Natalia Lacunza lanzará su disco 'Tiene que ser para mí' el próximo viernes 10 de junio y ha visitado 'La Resistencia' para promocionar su lanzamiento. La cantante se encuentra en un momento único porque estrena su primer álbum después de dos EPs en los que ha ido formándose cómo artista.

No es la primera vez que visita el programa presentado por David Broncano, ya que fue la invitada que estuvo en el programa dónde, ya hace dos años, se celebraba la salida del confinamiento. Una visita que dejó un momento épico en la azotea del teatro donde el presentador junto con Jorge Ponce, Ricardo Castilla y Grison, acompañaron a la pamplonesa cantando 'Baba O'Riley' de The Who, ejerciendo de banda.

derechos de autoría. En esta ocasión Broncano ha recordado que su anterior visita al programa de Movistar Plus+ fue borrada por YouTube por

"¿Sabes que la segunda vez que viniste no está en la plataforma porque lo quitaron por una movida de derechos? Ten cuidado y no cantes la canción de Mercadona ni nada parecido", advirtió el presentador a su invitada, para que no volviera a ocurrir.

En ese momento, Jorge Ponce entró en el escenario del teatro con un regalo para la cantante, un peluche de Mickey Mouse. La imagen tuvo que ser pixelada por el equipo del programa para evitar demandas.

Pero Ponce no paró de boicotear la entrevista, ya que, al rato, apareció disfrazado de un personaje de Star Wars mientras sonaba la banda sonora de Jurassic Park.

Una vez más, tuvo que ser pixelado por completo para no vulnerar los derechos de autor de Disney en sus diferentes productos. "A ellos les da igual, mientras no hables mal de sus series...", señaló Ponce.

La entrevista fue entretenida, distendida y alegre. Tal fue así que Broncano se encontró muy cómodo y se lanzó a solicitarle un favor a Natalia Lacunza. "¿Te puede proponer un cameo en el próximo videoclip?", le lanzaba el presentador. "Búa, tendré que hablar con mi equipo", respondía la artista. "Te lo pido por favor", insistía él.

"No te preocupes que saldrás, igual medio segundo pero saldrás", le prometió la cantante. "No hagas promesas en vano, eh, que me ilusiono", le contestó Broncano, a lo que Lacunza le respondió que "¿si me lo preguntas aquí en directo que te voy a decir?".