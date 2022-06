Natalia Lacunza se sincera y habla en primera persona de la ansiedad y la depresión

'Tiene que ser para mí', su primer disco que verá la luz este viernes 10 de junio. Natalia Lacunza siempre se ha caracterizado por no tener ningún reparo en mostrar sus opiniones y por hablar claro con un discurso argumentado y sincero. La cantante navarra se encuentra en plena gira de promoción desu primer disco que verá la luz este viernes 10 de junio.

Ha sido en una entrevista en 'Vogue' donde la de Pamplona se ha sincerado una vez más y ha desvelado que tiene diagnosticado "un cuadro ansioso-depresivo arrastrado durante seis años". "Y eso me ha servido bastante para ser más comprensiva conmigo misma. Me sentía una impostora por encontrarme mal, con la suerte que había tenido en lo laboral. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No podemos controlar las sustancias químicas que segrega nuestro cerebro", señala.

Natalia Lacunza saltó a la fama por su participación en Operación Triunfo 2018, programa en el que reconoce que aprendió mucho, pero que también tuvo su cara B. "Soy una esponja y en la Academia aprendí muchísimo, pero lo duro es lo que viene después. Yo salí y me dije: ‘Esta gente que me conoce no es mi fan por nada que sea mérito mío, es solo por un programa de televisión’. Ni siquiera había formado un proyecto propio. Me sentía muy pequeñita y me puse el listón de la autoexigencia por las nubes”, confiesa.

Tras pasar por OT y, aunque retrasó algo el momento, volvió a ponerse en manos de especialistas. "Siempre he sido partidaria de ir a terapia. Cuando las cosas se quedan dentro es lo peor que puedes hacer porque adquieres una perspectiva viciada del mundo", afirma. "Sin embargo, después de mi paso por OT tardé en volver a ir y me arrepiento mucho de ello. Fue ya el año pasado, a raíz de una fuerte crisis mental, cuando empecé de nuevo a saco. Estaba triste y angustiada. Me he dado cuenta de que en la vida no puedes llevar todo sola, necesitas que alguien te escuche y te ayude a poner cada cosa en su sitio. Ahora, sin mi psicóloga no sé qué haría", reflexiona en esta entrevista en 'Vogue'.

Ahora se encuentra centrada en el lanzamiento de 'Tiene que ser para mí', que le acaba de llevar a México, donde ha vivido en primera persona el cariño que le profesan sus seguidores en aquel país. El disco contiene 12 temas en los que refleja su evolución personal. "Creo que los proyectos más valiosos son los que más verdad tienen. El título que he escogido hace alusión a un mantra que me repito a mí misma. Refleja la dicotomía. La lucha interior constante por la búsqueda de la confianza en mi talento, en mi instinto", traslada Lacunza.

El álbum contiene el tema 'No me querías tanto', que hace alusión a las consecuencias de una relación tóxica. Aunque ella no pone ningún nombre, es conocida la relación que mantuvo con el músico y actor Pol Granch. "Lo va a vincular todo el mundo. Yo no tengo la culpa de que este tío sea hiperfamoso, la verdad. Al final, ha sido una forma de liberarme del silencio que he tenido que acarrear todo este tiempo", comenta.