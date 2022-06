Ana Peleteiro en El Hormiguero: "Hoy venimos dos"

Ana Peleteiro Brión es una deportista española que compite en la categoría de atletismo. Su especialidad es la prueba de triple salto, con la que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obteniendo una medalla de bronce.

Por ese motivo la deportista ya estuvo en septiembre de 2021 en el plató del programa, siendo la segunda invitada de la temporada del año pasado en 'El Hormiguero 3.0'.

A sus 27 años, la atleta ha querido volver a ver a Pablo Motos y el resto del equipo, dando a conocer una buena noticia nada más entrar en el plató. Ana Peleteiro anunciaba "Hoy venimos dos" a la par que se tocaba la tripa con una serie de gestos clarificadores que demostraban que está embarazada, antes de empezar la entrevista.

La deportista y su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré, serán padres dentro de seis meses puesto que se encuentran en la semana doce de gestación, y si todo va bien, Ana dará a luz en diciembre. Tal y como ella misma ha dicho, ahora tiene "una barriga que no es de bronce olímpico". El presentador y la atleta han comentado cómo fue el momento de la noticia y ella ha confesado que al principio dio negativo y no esperaba quedarse embarazada tan pronto, pero a la vez tenía una intuición.

"No podía ser que me fallará mi intuición. Un día me mareé un poquito y tenía un retraso", ha comentado. "Volví a repetirme el test y salió una mini raya. Yo sabía que esto era como lo del COVID , si te sale una raya es por algo", ha confesado a Pablo Motos entre risas.