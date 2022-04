Carlos Alcaraz, en 'El Hormiguero': “A todo el mundo le digo que no me considero famoso”

Carlos Alcaraz es el último invitado de la semana en 'El Hormiguero', aprovechando la presencia del tenista en la capital de España para la disputa del Mutua Madrid Open.

"¿Cómo llevas el haberte hecho famoso?", le ha preguntado el presentador después de bromear con la cantidad de logros que ha conseguido tan rápido. Él, en un acto de humildad, ha afirmado que lo lleva "Bastante bien. A todo el mundo le digo que no me considero famoso. Cuando me reconocen me lo tomo con la máxima naturalidad posible".

Sobre las comparaciones con Rafa Nadal, Alcaraz dejó muy claro su punto de vista. "Me lo voy tomando más normal. Si te comparan con Rafa es porque estás haciendo las cosas bien. Lo llevo cada vez mejor", comentó.

El tenista, que con tan solo 18 años ya es el noveno clasificado en el ranking de la ATP ha venido a divertirse con Pablo Motos, que ha recibido al jóven justo en un momento crucial de su breve pero intensa carrera. Carlos viene de ganar el Conde de Godó, y el joven contó en 'El Hormiguero' que antes de esta semifinal tuvo un percance que nadie supo. "El domingo me caí por las escaleras antes de jugar la semifinal. Me hice daño en el soleo. Al final salí a pista y con la adrenalina del partido se supera", explicó.

La cara le cambia a Alcaraz cuando habla de su entrenador Juan Carlos Ferrero y su equipo, con los que empezó con 15 años. "Era bastante cabezón, no entraba en razón y eran peleas constantes. Era muy desordenado, me cabreaba, no controlaba bien mis emociones... Juan Carlos ha tenido un trabajo muy importante", se sinceró el tenista.

Sobre haber ganado el Masters 1.000 de Miami, Alcaraz habló sobre el dinero que se llevó por ello. "Mis padres me llevan el tema del dinero. Depende del capricho que sea. Si es pequeño no les pido permiso, pero para un coche bueno todavía estoy luchando", bromeó.

En lo referente a su alimentación, Alcaraz impresionó por su dieta. "La noche antes suelo tomar arroz y pescado. Una hora y media antes de un partido como una pasta con crema de cacao 100% con dátiles, para que me de energía".