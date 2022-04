5 miniseries de Netflix para hacer un buen maratón

De una sentada o todo el fin de semana, cuando una serie engancha, hay que dejarse llevar y no mirar el reloj. Esta es una selección con alguna de las mejores, desde series juveniles, otras basadas en libros o las de misterio, que no pueden faltar para encadenarte al sofá y a la televisión . Esto nos propone Netflix en su página web. Si te has quedado con ganas de más, esta es otra batería de series que no te van a defraudar