Amaia Salamanca y Begoña Vargas presentan su nueva serie en 'El hormiguero' 

'El hormiguero' recibió este miércoles una doble visita, por parte de Amaia Salamanca y Begoña Vargas. La bienvenida a ambas actrices estuvo marcada por el enorme aplauso que recibieron de un público que celebraba el primer día sin mascarillas obligatorias tras dos años de pandemia.

El espacio de Atresmedia es el primero en eliminar la obligatoriedad de las mascarillas después de que en otro de los grandes formatos, como es 'Sálvame', las mantuviese todavía este miércoles.

Diversos temas de conversación ocuparon el programa, pero el principal fue la presentación de su nueva serie, una ficción compuesta por ocho capítulos, que se estrenará en Netflix el próximo 6 de mayo y cuenta la historia de una exclusiva fiesta para un grupo de personas jóvenes y atractivas, donde, lo que comienza siendo un viaje excitante, pronto deriva en el viaje de sus vidas.

"Se trata de un grupo de personas que recibe un mensaje preguntándoles si son felices, y a partir de ahí acaban en una isla”, explicó Salamanca. "De cómo empieza a cómo acaba es otro mundo. La fantasía de la serie es que nadie se imagina de qué va realmente", añadió Vargas.

Las actrices también han comentado que aprendieron lengua de signos para comunicarse con un compañero durante el rodaje.

Algo de lo que también se habló fueron los estilismos de las invitadas, especialmente el de Begoña Vargas, que no pasó desapercibido para Motos. Este quiso destacar el top compuesto por adornos de espejo deslumbrantes. "He estado a punto de ponerme lo mismo que tú esta noche, pero al final me he puesto la camisa", decía ante las risas de las invitadas.

moda no acabaron ahí, ya que el presentador decidió preguntar a Amaia sobre la peluca que había usado durante el rodaje y si se sentía bien con ella. "La verdad es que me gusta mucho ponerme pelucas, pero es porque tengo la cabeza pequeña y me quedan muy bien", reconocía la actriz. Los comentarios relacionados con lano acabaron ahí, ya que el presentador decidió preguntar a Amaia sobre laque había usado durante ely si se sentía bien con ella. "La verdad es que me gusta mucho ponerme pelucas, pero es porque tengo la cabeza pequeña y me quedan muy bien", reconocía la

Esta sorprendió al presentador cuando admitió que "tengo el mismo tamaño de cabeza que mi hijo de 5 años".

récord lo tiene David Muñoz, miembro del grupo 63 centímetros. El segundo lugar lo ocupa Ernesto Sevilla, con 61. Las invitadas quedaron lejos de esos números al marcar 54 centímetros Amaia y Begoña uno más de diferencia. Antes de medir las de Vargas y Salamanca, Pablo Motos recordó a la audiencia que el, miembro del grupo Estopa , con un diámetro de. El segundo lugar lo ocupa. Las invitadas quedaron lejos de esos números al marcar

redes sociales la emisión del programa estuvo marcada bajo el hashtag #AmaiaBegoñaEH y hoy jueves cerrará la semana Enla emisión del programa estuvo marcada bajo el hashtagy hoy jueves cerrará la semana Jesulín de Ubrique