Luis Medina no ha celebrado la Semana Santa en Sevilla como se esperaba, sino que viajó con Naty Abascal, su madre, a la Isla de Tavira donde la familia compró una casa hace algunos años. Este se ha convertido en su refugio de Pascua, escapando así del foco mediático ante el escándalo de las mascarillas.

Su hermano y también empresario, Rafa Medina, no se ha pronunciado por el momento sobre los problemas judiciales a los que se enfrenta su hermano. El entorno de Luis Medina también ha evitado hablar, y el sevillano sabe por qué: "Yo sé que he perdido el juicio mediático, pero el que me interesa es el judicial", confirmó al diario ABC.

duque de Feria es consciente del rechazo social que han causado sus movimientos económicos, dado que recibió casi un millón de euros como comisión, y el pago se hizo a través de la empresa de Malasia que fue la que vendió las legal y que estaba tranquilo, se siente sacudido por la opinión pública y juzgado por una fiscalía imparcial. El hijo de Naty y eles consciente delque han causado sus movimientos económicos, dado que, y el pago se hizo a través de la empresa de Malasia que fue la que vendió las mascarillas al Ayuntamiento de Madrid . Aunque Medina aseguró que sus intervención había sidoy que estaba, se siente sacudido por la

Lo cierto es que se enfrenta a los tres delitos que se le imputan (estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales), y ahora también podría sumarse el de alzamiento de bienes. El juez ordenó el embargo de sus cuentas y solo encontró 247 euros, del millón que percibió de comisión.

Por su parte, Nuria Roca y Juan del Val han disfrutado de una romántica escapada a Nueva York. Tras dos décadas casados, la pareja se ha regalado una segunda luna de miel en la ciudad de los rascacielos, ya que ninguno de sus tres hijos (Pau, Olivia y Juan) les acompañaba. En Estados Unidos han paseado su buena sintonía y amor, recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos de la Gran Manzana, haciéndose fotografías para sus redes sociales, y muchas compras también.

imágenes informales pero con mucho significado, que recuerdan a los posados que la visita de Urdangarín y sus cuatro hijos: Juan Valentín, Irene, Pablo Nicolás y Miguel. Unaspero con mucho significado, que recuerdan a los posados que la Familia Real Española hacía en Mallorca en Semana Santa . En esta ocasión le han visitado sus dos hijas, las infantas Elena Cristina , que se han trasladado hasta allí junto a alguno de sus hijos. Don Juan Carlos también ha recibido la

Marichalar solo hemos podido ver a la menor de las hijas de la infanta Elena, Sin embargo, por la partesolo hemos podido ver a la menor de las hijas de la infanta Elena, Victoria Federica que posa abrazada a su abuelo.