Pablo Motos, sobre el bofetón de Will Smith: "Me han amenazado de muerte"

Motos y Smith se hicieron amigos tras las visitas del norteamericano a 'El Hormiguero', el programa que dirige, para presentar las películas que iba estrenando en España. Así, era lógico que todas las miradas se centraran en Motos este lunes en el programa para conocer su opinión sobre el suceso.

"Si ves el chiste, no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Rock ya había tensiones anteriores, que parece que sí; no sabemos el nivel de sufrimiento que puede tener su mujer con la alopecia; lo alterado que puedes estar la noche que parece que te van a dar un Oscar...", afirmó Motos.

El presentador reveló que el momento de la agresión "da un mal rollo tremendo. Es un tema muy delicado y entiendo que, como soy amigo de Will, cualquier cosa que diga, de entrada, es sospechosa".

Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos también otra parte", concluyó el presentador. "Que quede claro que la violencia siempre injustificable y Will Smith ha metido la pata. Seguramente el mercado dese lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos también otra parte", concluyó el presentador.

"No se habla de otra cosa en el planeta, de eso, y de lo que diré yo. Parezco el representante de Will en la tierra. Esta mañana me he levantado y me han llamado de radios, de televisiones para preguntarme si había hablado con él y si quería hacer declaraciones. También me han amenazado de muerte...", reveló Motos.