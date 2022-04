Daniel Calparsoro: "Si los Gobiernos no legalizan las drogas es porque sacan tajada"

“Me encanta dirigir y creo que es donde está mi mayor fortaleza”, afirma Daniel Calparsoro (Barcelona, 53 años). Este artesano del thriller y el cine de género no para quieto últimamente. Hace unas semanas, estrenaba en Prime Video Operación Marea Negra, que se inspira en la peripecia real del primer narcosubmarino interceptado en Europa, un semisumergible artesanal hecho de fibra de vidrio y sin GPS que atravesó el Atlántico en 2019 con tres toneladas de cocaína, de la que prepara ya una segunda temporada. Mientras, se encuentra inmerso en el rodaje de Hasta el cielo, que continúa en formato serie la película que estrenó hace un par de años.

¿Qué le sedujo de Operación Marea Negra?

Me quedé bastante impresionado con la originalidad de los narcotraficantes para transportar la mercancía, pero lo que más me llamó la atención fue que atravesaron el océano Atlántico desde el Amazonas en una barcaza de fibra de vidrio, sin GPS, con una brújula, con un motor muy básico y un generador. Me recordó muchísimo a la aventura de la Kon-Tiki, la balsa utilizada por el explorador noruego Thor Heyerdahl en su expedición de 1947 por el océano Pacífico desde Perú hasta Polinesia. Y eso es lo que más me fascinó, porque al final eso es una aventura que habla sobre la audacia del ser humano. Había dentro de la historia algo muy interesante para mí que era meter a tres personajes que no se conocen y algunos se odian, pero se tienen que apoyar para salir adelante, así que es también una historia de amistad.

¿Qué es real y qué ficción?

La peripecia la hemos reflejado tal cual sucedió, pero en los personajes sí que nos hemos tomado licencias y no hemos retratado a los protagonistas de la historia. Quisimos contar la historia de Nando (Álex González), un joven que a pesar de ser campeón de España de boxeo amateur no puede prosperar más. Curra de vigilante jurado en una lonja y ayuda a su abuelo a pescar en Galicia. Quiere progresar pero no puede, por mucho que se esfuerce. Quería contar esa realidad.

DESIGUALDADES

Y supongo que esto se ha recrudecido con la pandemia.

Los más ricos se han hecho muchísimo más ricos y los más pobres son mucho más pobres. Y los que antes teníamos algo, ahora tenemos la mitad. Esto es así. Pero lo que me interesaba mucho del personaje era que no se mueve exclusivamente por la ambición. No es como en El precio del poder, alguien que quiere tenerlo todo o como en Hasta el cielo.

El tráfico de drogas es uno de los grandes problemas de la sociedad. ¿Por qué cree que los Gobiernos no dan pasos para legalizarlas?

Es uno de los grandes problemas y uno de los grandes negocios. Si los Gobiernos no lo hacen es porque sacan tajada, básicamente. Los grandes bancos sacan dinero porque son los que lo lavan. Y los grandes bancos son los que dan grandes créditos a los partidos. Hay una trilogía muy buena de Don Winslow que empezó con El poder del perro, El cártel y La frontera donde se explica muy bien. Básicamente, al banco norteamericano Wells Fargo le pusieron hace unos años una multa de 22.000 millones de dólares por blanquear dinero del narco, una multa que pagó tranquilamente porque el negocio que estaba haciendo ese año era de 629.000 millones. Y nadie hizo nada.

¿Echa de menos escribir? No firma un guion desde hace años.

Sí, bueno, es relativo, porque cuando trabajo con los guionistas, hablamos de los guiones, de las escenas, me mezclo y ellos trabajan conmigo. Lo que hace tiempo que no hago, y tengo un proyecto por ahí, es escribir solo. Pero me encanta dirigir y creo que es donde está mi mayor fortaleza. En realidad, dirigir es tener una visión, una idea, un concepto claro, pero luego depende siempre del libreto, evidentemente, y de los actores y las actrices. El mapa humano y el equipo técnico son los que al final dan vida a las cosas.

¿Ha estado atento a la nueva ley del cine? ¿Qué le parece?

Creo que es un desastre. Es una vergüenza que para el cine español la inversión sea de unos 50 millones más o menos. Me parece ridículo. Creo que es un sector muy desatendido y da igual el signo del Gobierno. No se cuida a un sector que genera unos 250.000 puestos de trabajo, muchos no fijos.

¿Le da miedo que una parte de esas subvenciones se reparta ahora entre las series?

Me parece peligroso porque las plataformas, además, pagan las series y son dueñas de ellas. Lo que deberían es dar facilidades fiscales, que ya las dan, pero nada más.

Se echa de menos no ver títulos suyos editados en blu-ray como 'Asfalto' o 'Salto al vacío'.

Tendríamos que hacerlo. Es una cuestión económica. Yo lo haría, lo que pasa es que no me pertenecen. Si me hago rico algún día, lo haré con todas. También haré copias en Super 35, porque es el formato que más dura.