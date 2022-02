Estrenos de Netflix en marzo de 2022: novedades de series y películas

70 nuevos títulos esperan responder a las expectativas de los espectadores. El mes de marzo llega cargado de novedades en Netflix tras un intenso febrero . La plataforma anuncia una lluvia de estrenos, tanto en series de televisión como en películas. Cerca deesperan responder a las expectativas de los espectadores.

Entre la programación de series, destaca la segunda temporada de ‘Los Bridgerton’, que narra las andanzas de estos ochos hermanos de la alta burguesía del Londres isabelino. También promete el estreno de la quinta temporada de la serie histórica ‘The Last Kingdom’, donde Uhtred sigue luchando por sus derechos ancestrales. Otra serie de interés es '¿Sabes quién es?', un drama de un hija que descubre el pasado turbio de su madre.

NETFLIX

SERIES

1 de marzo: Los Guardianes de la Justicia.

2 de marzo: Ritmo Salvaje.

3 de marzo: Whindersson Nunes: É de mim mesmo, Midnight at Pera Palace, He-Man y los Masters del Universo, y Negocio familiar, viviendas de lujo.

4 de marzo: ¿Sabes quién es?, Más madera y Mentiras.

8 de marzo: Taylor Tomlinson: Look at you y Patatín y patatón.

9 de marzo: Queer Eye Alemania, y The Last Kingdom.

10 de marzo: El amor, la vida y un motón de cosas más, y Kotaro vive solo.

11 de marzo: La vida después de la muerte, y Érase una vez, pero ya no.

15 de marzo: Zenko: la brigada del bien.

16 de marzo: Dale gas.

17 de marzo: Tierra natal.

18 de marzo: Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple, Humoristas en París, Eternamente confusos y deseosos de amor, Jóvenes, famosos y africanos, Cracow Monster, Recursos humanos y Top Boy.

25 de marzo: Super PupZ, y Los Bridgerton.

'Dos Contra el Hielo'. Se trata de una historia real, un canto a la amistad y al espíritu de supervivencia de dos hombres en tierras de Groenlandia basada en la Expedición Arctic de 1909. Si buscas más acción, 'El proyecto Adam' te puede encajar. El actor Ryan Reynolds da vida a un hombre que puede viajar en el tiempo para redirigir su vida cuando era adolescente. Por último, 'Golpe de suerte' cuenta el fallido robo a un millonario y sus inesperadas consecuencias. En cuanto a las películas, sobresale en la oferta de Netflix el filme

NETFLIX

PELÍCULAS

1 de marzo: Street Dance.

2 de marzo: Dos contra el hielo.

3 de marzo: Fin de semana en Croacia, y American Girl.

4 de marzo: El hilo imperceptible, y La infeliz.

5 de marzo: Nine Men, The Man in the Sky, Las voluntarias, Hoffman, The Magic Box, The lady with a lamp, Maytime in Mayfair, Nowhere to go, Inquietudes, Chain of events, Réveillon chez Bob, The Flying Scotsman, Los excursionistas, Yo fui el doble de Montgomery, La chica de los cien millones, El testamento del Doctor Cordelier, Keep your seats, please, Poussiére D'Ange, El vuelo del Sphinx, Tour Depend des Filles y Malevil.

8 de marzo: El deseo en mí.

9 de marzo: Una sombra en mi ojo.

11 de marzo: El proyecto de Adam y La mirada invisible.

12 de marzo: Docteur Petiot, Persecución y Max & Jeremy.

14 de marzo: Nekotronic.

15 de marzo: Marilyn tiene los ojos negros, Hover y Adam by Eve.

17 de marzo: El rescate de Ruby.

18 de marzo: Golpe de suerte, Hasta que nos volvamos a encontrar y Cangrejo negro.

24 de marzo: Efímera como la flor de cerezo.