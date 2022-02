Adela González se incorpora al equipo de ‘Sálvame’

Adela González Acuña se sumará a partir del próximo lunes 7 de febrero al equipo de ‘Sálvame’. La periodista y comunicadora vasca tendrá el cometido de contextualizar y aportar datos relevantes que actualicen, complementen o resuman las informaciones y los temas que se traten en cada edición de ‘Sálvame Naranja’, que Telecinco emite de lunes a viernes, según ha informado la propia cadena.

“Mi incorporación a ‘Sálvame’ es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias, y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano. Aunque ya he presentado programas de entretenimiento en otras cadenas y también con La Fábrica de la Tele, sumarme al equipo de ‘Sálvame’ supone para mí probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan”, ha asegurado la periodista ante su próximo estreno en el programa.

“Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena”, ha señalado.

Amplia experiencia

principalmente en EiTB y, más recientemente, en Telemadrid, cadenas en las que ha estado al frente de diferentes formatos, en su mayor parte vinculados a la información y la actualidad. Con más de 20 años de experiencia como reportera y presentadora de programas de actualidad en directo, Adela González Acuña se suma al formato producido en colaboración con 'La Fábrica de la Tele' tras desarrollar su carrera profesional en el ámbito autonómico, y, más recientemente, en Telemadrid, cadenas en las que ha estado al frente de diferentes formatos, en su mayor parte vinculados a la información y la actualidad.

En EiTB (ETB2) ha conducido diferentes especiales informativos coincidiendo con convocatorias electorales, manifestaciones y otros acontecimientos de gran interés; ha presentado los programas diarios ‘Euskadi Directo’ y ‘Está pasando’, los espacios de tertulia ‘ETB Hoy’ y ‘Ahora’; y los infoshows ‘Pásalo’ y ‘Consumidores’. En el terreno más cercano al entretenimiento, ha presentado los magazines ‘Lo que faltaba’ y ‘LQF ¡Mójate!; el talk show ‘Vaya familia’ y varias ediciones de prime time del ‘Maratón solidario’ anual de la cadena. En 2021 se incorporó a Telemadrid, donde ha formado parte de ‘La Redacción’ y ha sido copresentadora del veterano formato ‘Madrid directo’. También ha estado al frente del magazine de actualidad ‘Más vale tarde’ en La Sexta.