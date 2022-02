El Conquis 2022: La semana más dura para el navarro Ferreti tras explotar contra la organización

Ferreti ha tenido unos días duros en el Caribe. Tras haberse quedado el grupo sin ropa y calzado por decisión del programa de pésimas condiciones en las que se encontraban. . Tras haberse quedado el grupo sin ropa y calzado por decisión del programa de EiTB , el concursante navarro explotaba contra la organización por esas

El tafallés estallaba pidiendo que no lo grabasen. Los compañeros intentaban calmarle. Jokin Ramos, de Getxo, en un momento dado le decía con tono conciliador: "Ya sabes a lo que venimos", a lo que Ferreti le contestaba desesperado: "¿Pero sin zapatos?"

El navarro seguía desesperándose, y los ánimos de sus compañeros no parecían tener efecto en él. Uno de ellos, empujado por la tensión, le comentaba a sus compañeros: "Ya sabemos a lo que venimos. El que no sea capaz de superar esto, que no se presente".

Algo que encendió al exjugador de Osasuna, Urko Vera, que indignado contestaba: "Yo no voy a decir nada". Asier, de San Sebastián, con ironía, le respondía: "El Urko, que está acostumbrado a tener patrocinadores...". Urko, mirándole inquisitivamente, simplemente se limitaba a compartirle: "Es la primera noche y no tenemos la ropa; (...) ¿cuál es la intención? ¿Que nos reventemos los pies?"

El resto de compañeros trataba, en vano, de volver a apaciguar los ánimos dando su visión: "Yo estoy contento de estar aquí; no me hace gracia cómo estoy ahora, pero ya sabemos a lo que venimos".

La noche terminaba también de manera amarga. Pero esta vez para otra de las concursantes: Itzi, la camarera de Orio, que perdió el duelo de la piñata contra el navarro de Arellano, "Punky"; y Lide. Como resultado, debía abandonar El Conquis.