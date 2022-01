'Reina Roja', la saga de Juan Gómez-Jurado, será una serie de Amazon

Años llevaba el escritor Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) esperando a que alguna de sus obras contara con su adaptación al audiovisual. No es para menos. Los géneros a los que el autor de 'Cicatriz' se suele acercar encajan como anillo al dedo en una industria en la que el 'thriller', el género negro y el misterio tienen un importante peso tanto en las salas de cine como en las plataformas. No en vano, el escritor ha explicado en numerosas ocasiones que ha habido varios intentos fallidos y que en 2005 vendió por primera vez una opción de derechos cinematográficos de una novela. Ahora, diecisiete años más tarde, Amazon Prime Video ha anunciado que su trilogía 'Reina Roja', compuesta por las novelas 'Reina Roja' (2018), 'Loba Negra' (2019) y 'Rey Blanco' (2020), será llevada a la plataforma en forma de serie. Es una jugada inteligente, dado que el año pasado la editorial Penguin Random House España anunció que 'Reina Roja' había alcanzado los dos millones de ejemplares vendidos.

El anuncio tenía lugar este miércoles en un evento que la compañía ha preparado para presentar la relación de novedades que se podrán ver en la plataforma a lo largo de 2022. "No puedo pensar en una adaptación tal cual, porque son dos materiales totalmente distintos", ha explicado Juan Gómez-Jurado, invitado al escenario para avanzar cuáles serán las líneas que seguirá esta adaptación. Por su parte, Amaya Muruzabal responsable de la adaptación ha explicado que están trabajando con el escritor "de una manera muy fluida" y creando la relación entre Jon Gutiérrez y Antonia Scott. "Él está muy encima pero nos deja una libertad muy grande al equipo de guion". Ha ido más allá: "Se trata de los personajes más conocidos de la literatura en castellano de este siglo. El desafío es enorme, hay personajes y momentos que se han convertido en iconos".

"Ha habido propuestas muy locas por parte de los lectores. Los personajes ya no son solo míos. Son de Amaya y del equipo de Amazon porque no queremos fallar a los dos millones de lectores", ha explicado el escritor sobre el reparto, que ya está cerrado, pero que aún se mantiene en secreto. Según explicaba después en Twitter, el autor y la plataforma llevan ya casi tres años trabajando en la traslación a la pequeña pantalla.

Lo cierto es que en abril del pasado año ya supimos que Gómez-Jurado había fichado por Amazon Prime Video para crear nuevas series y películas, si bien la nota de prensa no concretaba mucho más y hablaba de un acuerdo para la creación de "nuevos conceptos originales de ficción como consultor de guion y productor ejecutivo". "Me siento increíblemente afortunado de poder colaborar con Amazon Studios en la creación de nuevos proyectos originales para Prime Video. Para mí es un honor trabajar de la mano de Amazon y poder construir juntos historias que lleguen a millones de hogares en todo el mundo. Desde que era un niño que merendaba pan con chocolate mientras veía 'El equipo A' o leía a Julio Verne, me he estado preparando para esto. Es un sueño hecho realidad", decía entonces el escritor.

Protagoniza la saga 'Reina Roja' Antonia Scott, una mujer especialmente inteligente que ejerce como analista criminal para una enigmática organización. A ella acude el inspector Jon Gutiérrez para que le ayude a resolver un caso.