Vuelve 'Los misterios de Laura', un aperitivo con deseos de retorno

Con las huellas del paso del tiempo y unas circunstancias vitales muy distintas a las de hace ocho años, pero con la misma cercanía y candidez de siempre. Laura Lebrel vuelve el próximo 13 de enero con 'El misterio del asesino inesperado', un telefilme con rasgos de capítulo puente entre pasado y presente que pide a gritos el regreso de la serie.

“Hemos hecho la película con la idea de volver a traer su universo y deseando que si funciona exista la posibilidad de escribir muchos episodios más. Yo estaría encantado de que volviera”, cuenta Javier Holgado, uno de los creadores de la serie y ahora de la película (junto con Carlos Vila).

“Absolutamente”, concuerda por su parte María Pujalte, la protagonista, ante la pregunta de si la serie debería volver. “Creo que no se debería haber ido. Cuando sabes que has hecho algo que está bien hecho, un formato que funciona y con respuesta del público lo que quieres es seguir haciéndolo”, añade la actriz en una entrevista telefónica con Efe.

Producida por Boomerang TV para La 1 de Televisión Española, 'Los misterios de Laura' fue una serie de televisión policial, rodeada de un humor blanco y familiar, que se emitió durante tres temporadas desde 2009 hasta 2014. Pese a los buenos datos de audiencia, la cadena pública finalizó el proyecto por temas económicos. La serie fue adaptada internacionalmente en países como Estados Unidos o Australia.

Aunque su hilo argumental es la vida de la inspectora de la Policía Nacional Laura Lebrel, en cada capítulo se descifraba un delito misterioso independiente del siguiente. “Es verdad que las series ahora tienen una vida complicada en abierto porque la gente se ha acostumbrado a verlas en plataformas, pero si hay una serie que debería funcionar en abierto es 'Los misterios de Laura'", defiende Holgado.

Su convicción, explica, no viene solo de sus deseos sino también del público, que durante todos estos años no se ha olvidado de la inspectora y ha pedido su regreso, un camino que en los últimos años han tomado numerosas series de la última década. "Me da la sensación de que hoy en día hay tantísimas series que se olvidan a los dos días y pienso que series como 'Los misterios de Laura', las que han perdurado, tienen un valor que no tienen las actuales. La gente las recuerda, son una marca en sí mismas".

Desde el principio, apunta por su parte la actriz María Pujalte, la serie "tuvo el apoyo del público y una respuesta maravillosa de los espectadores". "El hecho de que hasta el día de hoy la gente siga viéndola (está completa en la plataforma RTVE Play), teniendo en cuenta cómo ha cambiado la ficción, con todo lo que hay en el mercado, que la gente siga preguntando y que el público la quiera te da una medida de que algo estábamos haciendo bien", agrega.

DOS MISTERIOS EN UNO

¿Qué ha sido de Laura Lebrel durante todos estos años? ¿Qué provocó que se alejara de sus antiguos compañeros? ¿Cómo es su vida actual? son algunas de las preguntas que responderá “El misterio del asesino inesperado”, mientras la propia inspectora tendrá que investigar un nuevo caso, en esta ocasión para demostrar su propia inocencia.

La trama se traslada al acto de fin de curso del grado de Criminología de una prestigiosa universidad privada, organizado por el rector Eugenio Ortiz. Poco antes de dar su discurso, es asesinado en su despacho. Un crimen lleno de misterios que Laura tendrá que resolver y salir por tanto de su vida en el campo, alejada desde años de su labor policial.

Decidió abandonar el cuerpo y lleva mucho tiempo sin contacto con sus compañeros. Pero se verá obligada a recuperar su actividad de detective, en esta ocasión, para salvarse como sospechosa.

El telefilme, dirigido por Pablo Guerrero, reúne a gran parte del reparto original de la serie, entre ellos Oriol Tarrasón, Laura Pamplona, Beatriz Carvajal y César Camino. Además, el capítulo especial cuenta en su reparto con actores como Raúl Mérida, Joaquín Climent, Carmen Conesa, Carlos Hipólito y Nadia Al Saidi, entre otros.

"Hemos querido que el saber dónde está cada uno de nuestros personajes después de todos estos años sea tan importante y tan misterioso como el caso mismo. Dónde está Laura, Martín, Lidia, la madre de Laura... tenemos un giro con cada uno de ellos", explica Holgado.

Tras haber superado su etapa de madre de gemelos que intenta compaginar su vida familiar y profesional, ahora Laura se enfrentará a "los nuevos retos que tenemos en el día a día por la tecnología, las redes sociales...Nos hacía gracia ver a Laura en estas situaciones, lo perdida que está. Si hubiera más capítulos nos gustaría ahondar en que se siente un pez fuera del agua", apunta.