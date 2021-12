Ya se pueden escuchar las canciones candidatas a Eurovisión del Benidorm Fest 

Benidorm Fest el próximo mes de enero, entre las que se elegirá a la representante de España en el Las canciones que sonarán en elel próximo mes de enero, entre las que se elegirá a la representante de España en el Festival de Eurovisión , ya están en el aire y pueden escucharse desde este martes en la plataforma de Televisión Española.

Son temas de Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hermida, Javiera Mena, Luna Ki, Marta Sango, Rayden, Rigoberta Bandini, Sara Deop, Tanxugueiras, Unique, Varry Brava y Xeinn, quienes lucharán por una plaza en el festival más icónico de la canción europea.

En su campaña de relanzamiento del evento europeo y con el slogan "#ElFestivalQueQuieres", la corporación pública de televisión ha anunciado que el próximo 23 de diciembre se celebrará la presentación oficial de los candidatos a viajar a Turín el próximo mes de mayo, pero que desde hoy pueden escucharse los temas a través de la plataforma RTVE Play.

La localidad alicantina acogerá a finales de enero el evento musical que contará con dos semifinales, en las que participarán siete artistas, y una final, a la que acudirán las cuatro más votadas de cada semifinal.

El ganador será elegido por una votación en la que participará un jurado profesional (60% nacional, 40% internacional) que tendrá el 50% de la capacidad de decisión, mientras que la otra mitad será del público (50% a través del televoto y otro 50% compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas).

Este criterio, ha asegurado RTVE, se usa en festivales como San Remo o Melodifestivalen y "asegurará que el resultado final recoja de la manera más fiel posible los gustos de la mayor parte de los españoles".

Entre algunos de los temas candidatos está 'Postureo' de Azúcar Moreno, el dúo formado por Encarna y Toñi Salazar, que ya representó a España en Eurovisión en 1990 (quinto puesto con 'Bandido').

También 'Culpa' de Javiera Mena, icono del electro pop, cantante y compositora chilena residente en España y nominada a un Grammy Latino o 'Ay mama' de Rigoberta Bandini, una de las artistas españolas más creativas según la revista Forbes, que arrasa desde 2020 con su particular forma de hacer canciones desde que se hiciera viral su tema 'In Spain we call it soledad'.