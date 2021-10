HBO Max España: Series y películas que llegan a la plataforma esta semana

WarnerMedia: Warner Bros., las mejores series de HBO, DC y Cartoon Network, así como los galardonados Max Originals estadounidenses e internacionales, todo en un mismo lugar por primera vez. HBO Max, la nueva plataforma de televisión, se estrenó ayer en España . Ofrece un amplio abanico de contenidos pertenecientes al entorno de: Warner Bros., las mejores series de HBO, DC y Cartoon Network, así como los galardonados Max Originals estadounidenses e internacionales, todo en un mismo lugar por primera vez.

Dolores Vázquez, víctima de una de los mayores errores judiciales de la historia reciente de España. Por primera vez en 20 años, Dolores habla públicamente sobre su doloroso pasado y aborda preguntas que aún no han sido respondidas Una de las series que más interés ha despertado en España es el documental de Dolores Vázquez y el caso Wanninkhof . Se trata de una serie documental de seis episodios de 50 minutos sobre, víctima de una de los mayores errores judiciales de la historia reciente de España. Por primera vez en 20 años, Doloressobre su doloroso pasado y aborda preguntas que aún no han sido respondidas

“HBO Max llega a Europa con las mejores películas y programas de televisión de los 100 años de Warner Bros. junto con HBO, Max Originals, DC y Cartoon Network”, dijo Johannes Larcher, director de HBO Max International. “Desde Cantando bajo la lluvia hasta Matrix, desde Juego de Tronos hasta Mare of Easttown, desde The Flight Attendant hasta The White Lotus, desde Superman hasta Joker, o desde Bugs Bunny hasta Scooby-Doo, realmente tenemos algo para que disfruten todos los miembros de la familia, con una experiencia visual superior, explicó.

El catálogo de HBO Max es amplio y diverso. Los títulos de Warner Bros. incluyen Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkerque, El señor de los anillos, El resplandor y La naranja mecánica. Hay películas de DC como Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman vs Superman y La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entre la programación original encontramos Juego de Tronos, Los Soprano, Succession, Secretos de un Matrimonio, The Undoing, Sexo en Nueva York y Euphoria. Los éxitos originales de Max incluyen The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves y Friends: The Reunion.

Además del contenido que proviene de EE UU, HBO Max alberga horas de entretenimiento de algunos de los principales creadores de Europa bajo el nombre de Max Originals. Los próximos originales incluyen Kamikaze (Dinamarca), Todo lo Otro (España), Venga Juan (España), ¡García! (España), Beforeigners Temporada 2 (Noruega), Ruxx (Rumania), The Informant (Hungría), The Thaw (Polonia) y Still Here (Polonia).