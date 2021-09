El polémico comentario de Paz Padilla sobre las denuncias de abusos sexuales

En un nuevo ejemplo, el enésimo, de cómo la televisión -o, mejor dicho, cierto tipo de televisión- y las redes sociales se retroalimentan en base a debates polarizadores, Paz Padilla se convirtió ayer en tendencia gracias a convertirse en el blanco de las críticas de los usuarios de Twitter. Nada nuevo.

En esta ocasión, la popular presentadora desató las iras de los tuiteros debido a unos comentarios relacionados con los abusos sexuales que estaba denunciando Sofía Cristo, hija del ya fallecido Ángel Cristo y Bárbara Rey. Al respecto de este tema, Padilla entrevistó al doctor Sánchez Martos, cuestionándole por la pertinencia de denunciar los abusos sexuales años después de que ocurrieran. El galeno, según recoge 20 minutos, le replicó que "si no se denuncia, el violador seguirá violando. Si el violador es un psicópata, que no solo ha violado una vez, es un pederasta y le ha salido bien, continúa, por lo tanto hay que denunciarlo siempre".

Ante esto, Padilla repuso un contraargumento que, a la postre, contribuyó a molestar a la audencia. "Pero, y si esa persona es un abuelo, un tío, un hermano... ¿cómo desestructura a esa familia? -dijo-. Te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá ¿cómo le haces eso a tu abuelo, a tu padre...? Mi madre siempre contaba 'fíjate, la madre lo consentía, lo sabía".

Posteriormente, Padilla aclaró que, a pesar de lo que pudiera interpretarse de sus palabras, está a favor de denunciar: "En ningún momento no he dicho que se denuncie ese tipo de delitos. Es más, me gustaría que se pudiera que todos denunciaran".