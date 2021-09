Ion Aramendi: "A 'Sálvame' le debo todo lo que aprendí de televisión"

El periodismo se le cruzó a Ion Aramendi (San Sebastián, 44 años) mientras jugaba profesionalmente al baloncesto. Ahora, el presentador sigue sumando proyectos en La 1 de Televisión Española y se pone al frente de 'Mejor contigo' (estreno, 12:30 horas), un nuevo formato que pretende trasladar el espíritu del 'late night' a la hora de comer y que seguirá compaginando con el programa de concursos 'El cazador'.

-¿Se siente la nueva estrella de Televisión Española?

-No, jamás. Me siento un currante, soy la misma persona. Estoy súper agradecido por las oportunidades que me están dando. Estoy feliz porque poder trabajar en televisión no es fácil y hacerlo liderando tus propios proyectos es una pasada. No me siento estrella para nada, pero sí muy afortunado y agradecido a TVE.

-Va a compaginar 'Mejor contigo' con 'El cazador'. ¿Tiene tiempo para descansar?

-Pues voy a tener poquito descanso, la verdad. Sobre todo desde septiembre, descanso poco, porque estuve grabando 'El cazador' por la tarde. Eran dos programas al día. Y ahora por la mañana tengo el directo de 'Mejor contigo'.

-¿Con 'El cazador' tiene los días contados?

-Es un momento en el que toca apretar los dientes y trabajar. Estoy contento de tener dos proyectos. A mí me gustaría quedarme siempre con 'El cazador'. No lo quería abandonar. Pero este nuevo magacine me ilusiona, y me encanta, y afortunadamente TVE hizo el esfuerzo importante para que pueda compaginar los dos trabajos.

-Dice en las promociones que será un programa distinto que nunca se ha visto a esa hora. ¿A qué se refiere?

-El programa va a tener dos partes. Una primera, que va a ser un magacine, algo que ya está inventado, pero sí que es verdad que le vamos a dar un tratamiento y un tono que no va a ser de un programa de actualidad pura y dura. Vamos a hacer entretenimiento y hablar de otras cosas que pasan en el día a día, como la educación, el medio ambiente o la gastronomía.

-¿Y las noticias?

-Para la información ya está 'La hora de La 1' y el 'Telediario'.

Y lo realmente novedoso será la segunda parte de 'Mejor contigo', después del informativo territorial. Va a ser un formato muy parecido a un 'late night' que jamás se ha probado a las 14:15 horas.

-¿Nos puede adelantar algo de lo que se verá?

-Habrá entrevistas a personajes potentes de la vida social, con mucho humor, con cómicos poco vistos, donde vamos a pasar un buen rato. Este proyecto tiene su riesgo porque nunca se ha visto en esa franja.

-Se enfrenta a pesos pesados en la competencia, como Ana Rosa Quintana (Telecinco) y Ferreras (LaSexta). ¿Le impone?

-No te puede dar miedo ni imponer nadie de la competencia. Tienes que estar orgulloso y satisfecho del trabajo que estás haciendo desde tu programa, porque se puede compaginar con las ofertas de otras cadenas.

La competencia -¿Qué opina de sus rivales?

-Ferreras es un gran periodista, al que respeto y admiro, y Ana Rosa es una leyenda de los medios. También lo es Jorge Fernández, que lleva muchos años con 'La ruleta de la suerte'. Es gente a la que admiro, pero quiero hacer en TVE algo distinto que ojalá tenga su hueco. No tenemos grandes ambiciones pero queremos competir y ser otra oferta más para que el público pueda elegir.

-¿La televisión pública debe fijarse en las audiencias?

-Soy consciente de que la televisión pública hace un esfuerzo enorme por crear contenidos que sean interesantes como servicio público pero a la vez tiene que hacer proyectos de entretenimiento como los que yo presento. Creo que TVE debe informar pero también tener su cuota de entretenimiento porque al final la televisión también debe acompañar. Al final somos esclavos de las audiencias, pero tenemos que pensar que en la televisión pública debe primar la calidad del producto y que sea servicio público independientemente de la cantidad de gente que te vea o no.

-¿A quién le gustaría entrevistar en el plató de 'Mejor contigo'?

-Me encantaría que vinieran grandes actores internacionales. Hay escritores fantásticos en España que me gustaría conocer y grupos musicales o cantantes, que me gustaría entrevistar. Julio Iglesias, Raphael. O un Imanol Arias, José Sacristán o Concha Velasco. Cualquiera que se quiera venir al plató a pasar un buen rato, siempre será bienvenido.

-Estuviste siete años como reportero de 'Sálvame'. ¿Cómo fue trabajar en este espacio?

-Fue una época fantástica, tengo un grandísimo recuerdo. Todo lo que aprendí de televisión se lo debo a 'Sálvame'. Aprendí a ponerme delante de una cámara, a editar un vídeo. A comunicar. Todo lo que me enseñó 'Sálvame' y sus grandes profesionales fue eso: ser un periodista de tele que a lo mejor no me consideraba que fuera. Muy orgulloso de aquella etapa y de haber pasado por un buque insignia que es líder 12 años después.

De altura -Ahora 'Sálvame' está sufriendo con las audiencias.

-Tengo clarísimo que matar a 'Sálvame' es un error absurdo. Tiene carrete todavía, porque sigue siendo un programa novedoso, rompedor y que seguramente girará sus contenidos y estructura. Siempre están en alerta y nunca se han acomodado. Son ambiciosos y arriesgan. Si tienes esa mentalidad, tienes la capacidad de cambiar y reinventarte. Queda 'Sálvame' para rato.

-Jugaba al baloncesto cuando el periodismo se le cruzó en el camino.

-Desde siempre he jugado al baloncesto. Cuando marché de San Sebastián a Salamanca nos fichó, a mis hermanos y a mí, el CB Zamora. En ese momento empecé a jugar de manera más profesional. Mientras jugaba al baloncesto, estudiaba periodismo y trabajaba en un bar por las noches. Hacía muchas cosas. El baloncesto ha sido muy importante en mi vida. Jugué hasta los 30 años y me retiré.