Ana Milán: "Los odiadores no me preocupan, me dan penilla; qué vida deben de tener"

ficción que nació en plena cuarentena y, concretamente, en los directos de Instagram de su protagonista. Ana Milán (Alicante, 1973) todos los días a las seis de la tarde se sentaba frente a su móvil para contar sus anécdotas con sus seguidores. Así creció un fenómeno que saltó a Atresplayer Premium y que este domingo estrena su segunda temporada tras sorprender con sus primeros capítulos. En esta nueva entrega, la actriz regresa con nuevas oportunidades laborales y vitales que encarará pese a que la suerte se empeñe en serle adversa.

¿Por qué se desploma Ana Milán en la segunda temporada? Sigo con esa duda tras ver el avance.

No puedo contar eso, sería un 'spoiler' del tamaño de una casa. No, no puedo hacer eso.

Bueno, reformulo la pregunta. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en esta segunda temporada?

Bueno, nos vamos a encontrar con la parte más profesional de Ana, intentando combinar, como todas las mujeres que conozco, la vida personal con la profesional y haciendo malabares de una manera absoluta; no siempre es fácil. Nos vamos a encontrar, sobre todo, con eso.

En 'By Ana Milán' se mezcla ficción y realidad. ¿Cómo se reparte este porcentaje en esta segunda temporada?

Pues yo diría que se compone un 70% de realidad y un 30% de ficción. Ésta apoya siempre la realidad.

Esa realidad se basa en anécdotas suyas. ¿Hay alguna inconfesable por descubrir?

En esta temporada hay varias anécdotas que yo juraba y perjuraba que nunca las iba a contar. Decía que ni de coña, y he acabado contándolas (risas). Pensaba que me daría mucha vergüenza, pero la verdad es que al final todos tenemos momentos de taraditos y eso no nos hace más débiles, sino que, yo creo, hace que la gente esté mucho más relajada con nosotros diciendo: "¡ay, pues mira, este también es tonto de vez en cuando!" Sí, yo de vez en cuando soy un poco tarada.

Cuando habla sobre 'By Ana Milán' cuenta que en la serie se narra "lo que nos hace verdaderamente humanos". ¿No da vértigo desnudarse de esa forma?

Uy, ¡qué va, nada! A mí la exposición no me preocupa, porque lo que verdaderamente es importante y es lo suficientemente delicado como para necesitar de privacidad está a buen recaudo. Insisto, no me preocupa nada mostrar que yo a veces soy tarada, porque tú también lo eres y todos, no se libra nadie. Pobre de la gente que se lo toma todo tan en serio, que no se atreve a exponer que de vez en cuando mete la pata y, además, hacerlo en tono de humor. ¡No sé cómo sobreviven! Sinceramente, no me preocupa nada.

Lo digo, porque estamos muy expuestos con las redes sociales y asusta que todo se magnifique y amplifique...

A mí lejos de asustarme, los odiadores me dan penilla. Imagínate la vida que debe de tener alguien para necesitar hacer daño. En todas las redes sociales hay un botón maravilloso en el que pone silenciar y con el dedo índice tardas un nanosegundo en apretarlo. Afortunadamente, tengo muy pocos 'haters', y los que tengo están silenciados y me preocupan cero. Son gente de la que no espero ni reconocimiento ni respeto, porque no saben hacerlo y, además, es gente que se atreve a insultar, con lo cual como seres humanos me interesan poco. Necesitan un abracito los pobres.

SILENCIO O BLOQUEO

¿Es más de silenciar o de bloquear?

Silenciar es mi botón favorito.

Esta serie es una prolongación de lo que hizo durante el confinamiento en las redes sociales. ¿Volvería a hacer lo mismo?

Sin ningún género de duda. Pero ¿cómo voy a renegar de algo que me ha traído tantas alegrías y tanto afecto? La vida tiene regalos, los esperados son maravillosos, pero los inesperados ya son la leche, y este fue un regalo inesperado. De hecho, es un poco la serie de todos.

¿Esperaba la repercusión que tuvo?

Claro que no. No me di cuenta hasta que se abrió el confinamiento. Empezamos con 2.000 personas y llegó un momento en que éramos 45.000. Pero ¡cómo me iba a imaginar que acabaría en esto!

¿Habrá tercera temporada de 'By Ana Milán'?

Si yo supiera eso estaría ya gritando de alegría y contándotelo, ¡ojalá!

Volviendo a la segunda temporada de Ana Milán, ¿ha seguido los consejos que le daba Paca la Piraña de desmelenarse en la serie?

(Risas) Me meo. Paca la Piraña es tan entrañable que para mí todo lo que me diga va a misa, aunque no esté de acuerdo. Paca la Piraña es absolutamente deliciosa y, además, es una mujer con una ternura increíble; en 'Veneno' esta fantástica. Que me haya dado consejos me parece todo un regalo.