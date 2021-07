'The Crown' y 'The Mandalorian' lideran la carrera de los Emmy con 24 nominaciones

A 'The Crown' y 'The Mandalorian' les siguen en número de nominacionescon 23 candidaturas; 'El cuento de la criada' , con 21; el incombustible, también con 21, y la comedia de Apple TV+, con 20 candidaturas.

Se disputarán el galardón a la'The Boys', 'Los Bridgerton' , 'The Crown', 'El cuento de la criada', 'Territorio Lovecraft', 'The Mandalorian', 'Pose' y 'This is Us'; mientras que lase decidirá entre 'Black-ish', 'Cobra Kai', 'Emily en París' , 'Hacks', 'The Flight Attendant', 'El método Kominsky', 'Pen15' y 'Ted Lasso'.