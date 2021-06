Las series que abrieron el armario

Una redada policial en Stonewall, un bar de ambiente ubicado en el neoyorquino barrio de Greenwich Village, hace ahora 52 años, dio pie a los llamados disturbios de Stonewall. Era una de las primeras veces que la comunidad LGTBI alzaba la voz y protagonizaba una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra un sistema que perseguía a los homosexuales, mientras el Gobierno miraba hacia otro lado. De ahí que todos los 28 de junio se celebre el Día del Orgullo LGBTI. Sin duda, en esta media década, la comunidad ha ganado en visibilidad, ha alcanzado hitos históricos y ha conquistado derechos que parecían imposibles gracias al tesón y a la valentía de muchos.

Y la televisión ha ido en consonancia -a veces, incluso, algo adelantada- a estos logros. Hoy es habitual ver personajes en los que la diversidad sexual está plenamente aceptada, aborden o no tramas en ese ámbito. Ahí están títulos como 'Special', 'Skam', 'Veneno', 'Pose', 'It's a Sin', 'Sense8', 'Orange is the New Black', 'Feel Good', 'Sex Education', 'GeneraTion', 'Transparent', 'Élite' o 'Merlí'. Pero hubo series que abrieron el armario y la televisión a los nuevos tiempos y a toda una galería de personajes que antes no tenían cabida, si no era para hacer mofa de ellos.

'Ellen' marcó un antes y un después en este sentido. Su protagonista, Ellen DeGeneres, daba vida a Ellen Morgan, la divertida y neurótica propietaria de una librería. De 1994 a 1998 en la ABC, la ficción hizo historia cuando en 'El episodio del cachorro', emitido en 1997, la protagonista se giraba hacia Laura Dern y le decía: "Soy homosexual" en pleno aeropuerto y sin percatarse de que el micrófono de una de las puertas de embarque estaba encendido. DeGeneres había salido recientemente del armario y la sitcom daría pie a otras comedias como 'Will & Grace' o la más reciente 'Modern Family'.

Mucho más notorio fue el papel de 'Queer As Folk', que a pesar de tirar de estereotipos, supuso un paso adelante a la hora de acercar el día a día de la comunidad a todos los espectadores. Creada por Russell T. Davies, responsable de la más reciente 'It's a Sin', tuvo dos versiones: la británica, que narraba la historia de tres jóvenes gays que viven en Mánchester y permaneció en emisión en Channel 4 desde 1999 hasta 2000; y la estadounidense, que seguía los pasos de cinco chicos gays y dos lesbianas en Pittsburgh y dio pie a 83 episodios y cinco temporadas entre el año 2000 y 2005 en Showtime. Ambas fueron las primeras series de la historia protagonizadas por personajes LGTBI. Tanto impacto causó que la plataforma estadounidense Peacock trabaja en un 'reboot', con Russell T. Davies como productor ejecutivo, que se desarrollará en Nueva Orleans.

Algo similar hizo 'L' -fuera de España se llamó 'The L Word', jugando con la forma en la que en los países anglosajones se pronuncian palabras tabú-, por la comunidad de mujeres lesbianas. Fue también Showtime la que emitió esta ficción creada por Ilene Chaiken, que retrata la vida de un grupo de mujeres lesbianas, sus amigas, familias y amantes, en Los Angeles, entre 2004 y 2009. Como 'Queer As Folk', 'L' también ha recibido un 'reboot' bajo el título 'The L Word: Generation Q'.

El beso de Santi y Rubén Antes, una serie española, dirigida a adolescentes y veinteañeros, ya había hecho historia al mostrar en pantalla el primer beso entre dos jóvenes. Hablamos de 'Al salir de clase', la ficción diaria que Telecinco colocaba en la sobremesa y que ahondaba en las aventuras y desventuras de la chavalería del instituto 7 Robles. En el verano del año 2000, Ruben (Bernabé Fernández), que llevaba capítulos y capítulos negándose a sí mismo, y Santi (Alejo Sauras), que había salido hace tiempo del armario, se daban un beso que cambiaría las cosas para siempre. Ojo, que ese mismo año los espectadores asistieron también al primer beso entre dos hombres en la televisión en abierto estadounidense, concretamente en 'The WB', y fue con otra serie para adolescentes, 'Dawson Crece'.

Un año más tarde comenzaba a emitirse en HBO 'A dos metros bajo tierra'. La ficción de Alan Ball se acercaba de forma valiente y distinta a la homosexualidad de uno de sus protagonistas, David Fisher, a quien daba vida el excelente Michael C. Hall. Se apuntaba a la homofobia de la sociedad, pero también a ese conflicto interior de Fisher, incapaz de aceptarse durante años a sí mismo.

Antena 3 también contribuyó a normalizar lo que era normal. Lo hizo en una comedia deudora de las viñetas '13, Rue del Percebe'. 'Aquí no hay quien viva', con sus imposibles tramas y algún que otro cliché y desatino, acertó al introducir a dos parejas homosexuales, la que conformaban Fernando y Mauri y Bea y Ana, en las historias de esta alocada comunidad de vecinos. Durante el periplo vital de la serie, que se emitió entre 2003 y 2006, se aprobó la ley de matrimonio homosexual o la adopción homoparental. No fue la única. 'Física o Química' llegaría dos años más tarde y se mantendría en emisión hasta 2011, con siete temporadas. Desde el inicio de la serie, Fer se convirtió en uno de los protagonistas más queridos. Javier Calvo daba vida a este joven que descubría su homosexualidad en los primeros compases.