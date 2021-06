Raúl Pérez: "Queremos meter el dedo en la llaga en los asuntos de actualidad"

Actualizada 17/06/2021 a las 10:35

De un tiempo a esta parte, Raúl Pérez (Madrid, 1976) se ha convertido en uno de los cómicos más interesantes del panorama español. Y lo ha hecho con una de las artes, a priori, menos agradecidas, porque la imitación siempre parece quitar méritos a quien la práctica, que permanece siempre subordinado al personaje imitado en cuestión. Pérez ha demostrado, sin embargo, una agilidad mental y un talento innato para el humor a lo largo de sus intervenciones en la radio o en programas como 'Late Motiv', donde sus descacharrantes imitaciones de Josep Pedrerol, Leiva o Miguel Bosé, a menudo jalonadas con mucha improvisación, se han hecho virales y han gustado al algoritmo de YouTube.

Por eso es lógico que Movistar+, después del especial navideño 'Imitados a cenar', haya vuelto a confiar en él para 'Expediente Pérez', un programa de humor que se estrenó el pasado martes en #0 y del que se han grabado tres episodios de unos 25 minutos de duración. Un proyecto que el cómico espera "tenga continuidad".

En este espacio, el humorista se meterá en la piel de grandes periodistas y comunicadores como Gloria Serra, Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras o Antonio García Ferreras para diseccionar con ácida ironía tres temas de actualidad. "Al principio estuvimos pensando en si debíamos hacer algo atemporal o no tan ligado a la actualidad, pero finalmente optamos por hacerlo así", resume Pérez, que reconoce, entre bromas, no estar muy acostumbrado a hablar con su propia voz. Así, el primer episodio abordó el universo de los youtubers, a raíz de la decisión que El Rubius tomó de irse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos; el segundo, que se emitirá el martes, 22 de junio, versará sobre la evolución de las vacunas en un 2027 ficticio, y el último (martes, 29 de junio) tratará sobre el comportamiento de los turistas tras el fin del estado de alarma.

Cuenta Pérez que en cada programa se alternan cuatro caracterizaciones -Ibai Llanos, Dabiz Muñoz, Leiva, Sergio Ramos, Salvador Illa, Fernando Simón o El Rubius son solo algunos de ellos-, con las cuatro horas y media que conlleva la colocación de prótesis y maquillaje y la hora que lleva retirarlo, con cuatro 'deep fakes'. Y es que por primera vez el imitador ha hecho uso de esta nueva tecnología que ya se ha podido ver en espacios como 'Late Motiv' o 'El intermedio'. "Al principio -reconoce Pérez- tenía mis reticencias, pero creo que cada vez van a tener más cabida en los programas de entretenimiento. Ahora veo al C Tangana que hemos hecho y me peta la cabeza porque es real". La técnica consiste en mezclar la cara del humorista con la del personaje famoso. Para ello, se construye una suerte de molde virtual con la cara del imitador en un croma y en diferentes posiciones y luego se mezcla con la cara del personaje imitado. La expresión facial es la del imitador, pero la cara es la del personaje. El proceso para ver el resultado es lento porque el programa tarda un par de semanas en interpolar la cara del imitador con la de la celebridad. "El resultado es impresionante y da realmente miedo. De hecho, hemos puesto un rótulo indicando que es un 'deep fake'.

Pedimos disculpas si alguien se ofende pero es que somos humoristas y hacemos humor", avisa David Lillo, director creativo de El Terrat.

C Tangana es uno de ellos y su actuación con Leonardo Dantés -esta vez real y no fake- pinta apoteósica. "Hay muchas experiencias que nos llevamos de la grabación, pero creo que una de ellas es que a este hombre le hicimos feliz durante dos días", afirma Pérez. Pero hay más 'deep fakes' como los de Bill Gates, Fernando Alonso, Pedro Duque, Victoria Abril, Rosalía, Carmen Lomana o Dua Lipa. Para ellas ha sido la imitadora Mónica Chaparro la que ha puesto al servicio su voz. Todo al servicio de la comedia y la ironía. "Queríamos meter el dedo en la llaga en los asuntos de actualidad", sostiene el humorista.

Así, uno de los sketches homenajea un histórico gag que Faemino y Cansado hacían sobre colarse en la cola del cine, lo que pasa es que esta vez la cola es la de las vacunas. Ahora bien, ¿se han autocensurado algo? "Hay momentos con mucha crítica y caña, pero no nos hemos censurado", afirma Pérez. Al tiempo que Fernando Jerez, director de #0, destaca que el humor de Raúl "es bastantante blanco y nada conflictivo". "De hecho -continúa el cómico-, el otro día me enteré por Millán Salcedo que a Miguel Bosé le ha hecho mucha gracia mi imitación y se descojonaba".

Cabe preguntarle si le ha resultado más complicado entrar en los personajes a los que ha imitado a través del 'deep fake'. "No es lo mismo que verse con las prótesis, pero al venir de la radio, no me cuesta tanto meterme en el personaje. Ten en cuenta que en realidad el vestuario y la peluca están ahí, así que ya tienes eso ganado", dice.

'Expediente Pérez' es, en definitiva, una evolución lógica de aquel 'Imitados a cenar' que tan bien funcionó en navidades y en el que Raúl dio vida a siete personajes. "Nos volvimos un poco chiflados -asegura Lillo- porque los siete personajes interactuaban y hacían la conga y eso lastró un poco la comedia y la naturalidad porque Raúl y el equipo debían estar muy pendientes de las marcas. Con este programa nos hemos quitado esa espinita".

En este sentido, los tres episodios cuentan con invitados de calado como Valeria Ros, Eva Soriano o Raúl Cimas.