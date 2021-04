Supervivientes 2021: Lola, primera expulsada; nominados Melyssa, Alejandro Albalá, Antonio Canales y Tom

Actualizada 16/04/2021 a las 10:34

Lola, ex concursante de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ y de ‘Mujeres, hombres y viceversa’, ha sido la primera de los 16 concursantes de esta nueva edición de Supervivientes en abandonar la Palapa. Previamente, a lo largo de la semana, Gianmarco ya había conseguido la salvación. Así que en esta segunda gala, eran tres los concursantes que quedaban en la cuerda floja: Tom, Olga Moreno y Lola. Y finalmente el público decidió que fuera esta última la primera expulsada.

Un momento emotivo en el que Lola no pudo evitar las lágrimas al dirigirse a sus compañeros: "Me voy satisfecha porque he pescado, he echado ovarios a todo, en las pruebas lo he hecho super bien y ya está”.

Y eso que tanto Lola como Tom expresaban sus ganas de seguir la aventura, una postura que fue menos clara por parte de Olga Moreno, la mujer de Antonio David, que admitió durante el programa que la experiencia estaba siendo más dura de lo que había previsto.

Pero si a alguien le está pasando factura estos primeros días en la isla es a Melyssa. Antes de entrar a la palapa, ya tuvo que ser atendida por el equipo médico del programa a causa de un mareo.

La que fue primera líder del programa, ha vivido momentos duros que le han hecho replantearse sus capacidades para superar la experiencia. Durante su conversación con Jorge Javier, Melyssa reconocía sus miedos: "Me vengo muy abajo, me siento súper débil. No me siento feliz. Llevo dos días tumbada. Intento no tomar decisiones precipitadas y voy a luchar pero si no tengo fuerzas no sé qué voy a hacer".

Mientras tanto, el programa sorprendía a la primera expulsada con una nueva aventura: Playa Destierro. La concursante, creyendo que le tocaba regresar a España, no pudo evitar un momento de debilidad. Pero el programa le tenía preparada una sorpresa, la presencia de su novio Iván, que le mandó un mensaje ánimo que consiguió que Lola recuperara la fe en sí misma.

Además, tras el juego de la noche, los concursantes que se encuentran en la Isla del Pirata Morgan conoceron a su nuevo líder: Omar. Además, se desveló el nombre de los nuevos nominados, que lucharán esta semana por no abandonar la aventura. Los elegidos han sido Melyssa, Tom, Antonio Canales y Alejandro Albalá.

