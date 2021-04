Críticas a Tamara Falcó por sus opiniones en 'El hormiguero' sobre las vacunas

Actualizada 16/04/2021 a las 08:59

Tras desvelar Tamara Falcó la semana pasada que prefería no ponerse la vacuna de Astrazeneca, 'El Hormiguero' retomó el tema este jueves en la tertulia con Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y la propia Tamara Falcó.

La hija de Isabel Preysler insistió en que no era partidaria de esa vacuna y que sería capaz de rechazarla si se la ofrecieran porque "quiero poder elegir", afirmó.

Pablo Motos le preguntó: "¿Si te dijeran: 'Hola Tamara, te vamos a poner AstraZeneca'?", a lo que ella contestó entre risas: "Pues les diría: 'Ciao, pescao'".

"No me quiero vacunar con AstraZeneca porque deseo que me aseguren que la vacuna que me van a poner es segura y, por ahora, Pzifer es la que está dando mejores resultados", afirmó Tamara.

Falcó señaló: "¿Y si me toca la persona que se muere de un trombo?", a lo queNuria Roca contestó: "¿Y sales a la calle y te cae una maceta? Hay riesgos en la vida y en una situación tan complicada, podemos asumir un mínimo riesgo para que la gente pueda seguir funcionando".

Las opiniones de la marquesa de Griñón generaron mucha polémica en redes, donde recibió una lluvia de críticas.

Muy mal el discurso de Tamara Falcó. Menos mal que la postura de la comunidad de Madrid (donde le tocaría vacunarse) es todo lo contrario...todas las vacunas son seguras y cuantas más mejor. Puedes decidir no ponértela...pero aquí no eliges #CranstonEH — Interestelar (@m73638714) April 15, 2021

No os equivoqueis, si Tamara Falcó dice que no se vacuna con AstraZeneca, es motivo más que suficiente para vacunarse, sino corremos el riesgo de quedarnos como ella ‍ #CranstonEH — Cafeína Wow (@WowCafeina) April 15, 2021

Cómo se puede opinar tan a la ligera de una cosa tan seria como son las vacunas. Su padre, desgraciadamente, falleció por #COVID19 pero parece no importarle #CranstonEH — francisca pizzano (@kotapizzano) April 15, 2021

@Tamara_Falco_

Hola Tamara!

¿Sabias que tienes más probabilidad de que te caiga un #rayo cuando llueve a qué te dé un #trombo si te #vacunas con #AstraZeneca ?

Así que por esa regla de tres, no salgas de tu casa los días de #lluvia #elhormiguero#cranstoneh pic.twitter.com/VgK546k6qJ — pedropablo (@pedropablo_ppp) April 15, 2021