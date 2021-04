Daniel Brühl "Rodar para Marvel es como ir de excursión a un parque de atracciones"

Actualizada 12/04/2021 a las 06:00

Con su simpático y peculiar baile en el tercer capítulo de 'Falcon y el Soldado de Invierno', Daniel Brühl (Barcelona, 1978) ha entrado por la puerta grande en el mundo del Gif y los memes. El actor, de padre alemán y madre española, vuelve a meterse en la piel de Zemo, personaje que ya interpretó en 'Capitán América: Civil War' (2016), en la explosiva serie, la segunda que Marvel realiza para Disney+.

¿Cómo ha sido retomar un papel cinco años después? ¿Qué sensaciones tiene?

Es muy bonito porque demuestra que no lo hice tan mal la primera vez (ríe). Siempre es buena señal que no te maten, eso lo tenía también muy claro. Pasó el tiempo y yo sabía que no había ningún plan de reactivar a Zemo, pero siempre tenía esa esperanza y entonces recibí la llamada.

¿Cómo fue?

Yo estaba rodando en Budapest la segunda temporada de 'El alienista' y quedé entusiasmado con la idea. Me mandaron los guiones y me encantaron porque Malcolm Spellman, el showrunner de la serie, me ofreció un papel diferente. Vi muchas posibilidades de explorar algo nuevo, lo que siempre es bonito si revisitas y reactivas un personaje para que no sea aburrido y no te repitas. Así que la mar de feliz. Dije a la directora que quería verla lo antes posible y vino a Budapest con la maletita y la máscara. Fue un momento muy ceremonial. Disfruté mucho con mi personaje en 'Capitán América: Civil War', pero siempre pensaba que ya que había entrado en el universo de los cómics y de Marvel quería llevar la máscara, aunque sea para un segundo en una secuencia. Aquí hay mucho sentido del humor, que no lo había en la película, y es una nueva actitud de Zemo, refrescante y divertida.

Zemo se ve obligado a hacer piña con los protagonistas. ¿Supone eso un mayor reto a la hora de dar vida a un villano?

Sí, claro. Lo que sabía es que Kevin Faige tenía en mente reinterpretar al Zemo de los cómics y convertirlo en un villano humano, que todo lo que hace surja de una motivación comprensible y humana y que no sea un malo de clichés, sino que tenga sus matices y sus ambigüedades y eso para un actor es un regalo.

Supongo que es más disfrutable que dar vida al superhéroe de turno.

Sinceramente, no quisiera cambiar. Yo me lo pasé bomba con mi Zemo. Lo del villano ambiguo, si es un buen personaje, siempre divierte porque tu mismo puedes jugar con tus lados oscuros y con toda la ambigüedad que tu mismo tienes dentro de ti. Siempre he sentido cierta empatía con él, aunque estoy en contra de los métodos radicales de Zemo. Me ha caído siempre muy bien y lo que dice de que los superhéroes no deberían existir, a mi modo de ver, es completamente correcto.

El grueso de su trabajo pasa por películas de corte más autoral y papeles dramáticos. ¿Cómo vive ese cambio a las producciones más comerciales? Desde fuera parece que se lo pasa en grande.

Sí, me alegro de que lo veas así porque es la verdad. Para mí rodar este tipo de producciones es como una excursión a un parque de atracciones y me siento como un chaval de dieciséis años. Pero es que además es increíblemente enriquecedor y refrescante porque que esto llame tanto la atención y tenga tantísimos fans te hace vivir momentos muy felices porque sabes que puedes llegar a muchísima gente y eso te consuela con respecto a otras experiencias que han sido muy intensas y bonitas y que significan mucho para ti, pero no llegan a tanta gente y no tienen vida, algo que puede ser muy triste.

¿Te sucede en otros ámbitos?

Es un poco como la música. Yo te diría que mi género preferido es el rock independiente pero también me gusta escuchar pop y para mí Marvel es un fenómeno pop y cultural enorme, que siempre he disfrutado desde que vi 'Ironman'. Mantienen esa calidad, es entretenimiento del más alto nivel y han conseguido no tomarse demasiado en serio. Y lo que han hecho con esta serie es increíble porque han mantenido un look cinematográfico impresionante, si piensas que hacen una película en el tiempo que ellos han hecho seis capítulos.

Hace poco estrenó su ópera prima como director, 'Next Door'. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Le quedan ganas de repetir?

Eso espero. Me llenó muchísimo. Creo que ha sido la experiencia más linda que he tenido en mi vida, porque ser el capitán del barco y manejarlo de un puerto al otro, estar involucrado en todo el proceso y trabajar con el guionista en el texto, rodar la película delante y detrás de la cámara, montarla... Fue fantástico, muy pesado y muy duro, pero muy bonito. Yo tenía claro que si iba mal, era un fracaso y resultaba una experiencia traumática, no iba a repetir, pero después de haberlo disfrutado tanto, me gustaría probar de nuevo, pero a un nivel pequeño y personal para que el trayecto no sea demasiado pesado. Yo alucino con los directores en estas producciones, para mí sería imposible rodar una sola secuencia, me volvería completamente loco.

